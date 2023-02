C’è tanta preoccupazione al GF Vip 7 intorno a Giaele De Donà e alla sua salute. Infatti, in tanti avevano già lanciato l’allarme alcune settimane fa ma la situazione non è affatto migliorata. Sicuramente il programma ha comunque un team di medici a disposizione che fa attenzione a tutti i concorrenti, quindi non stiamo parlando di cose molto gravi, ma il pubblico si è accorto che ormai la sua problematica è significativa. E l’ultima decisione presa dalla produzione potrà solamente peggiorare le cose.

Al GF Vip 7 occhi puntati dunque su Giaele De Donà e sulla sua salute, alla luce anche dell’ultimo provvedimento assunto dagli autori e letto in studio da Alfonso Signorini. Infatti, “il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa, che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato, come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi è il gruppo a dover pagare le conseguenze”. E vediamo cosa succede alla vippona.

Leggi anche: “Ora devi confessare”. Micol Incorvaia incastrata al GF Vip, Signorini vede tutto ed è costretto a intervenire





GF Vip 7, Giaele De Donà e la sua salute: c’è preoccupazione

A notare che la problematica fisica al GF Vip 7 di Giaele De Donà non sia stata risolta, ma anzi sia peggiorata, è stato il sito Ultimenotizieflash che si è soffermato sulla sua salute. Le condizioni non appaiono affatto in miglioramento e il dimezzamento del budget di spesa, con dunque minor cibo a disposizione per ogni concorrente, fa temere serie conseguenze sul suo corpo. C’è chi vorrebbe che questa decisione sia modificata soprattutto per permettere alla vippona di stare meglio.

Ultimenotizieflash ha rivelato che il dimagrimento di Giaele sia ormai arrivato ad un punto critico, infatti dall’inizio del programma ad oggi ha perso davvero tantissimi chili a vista d’occhio. Quindi, la diminuzione di cibo nella casa più spiata d’Italia provocherà ancora una volta una perdita di peso della gieffina. Quindi, il sito l’ha ritenuta una scelta errata da parte della produzione del GF Vip 7. Staremo a vedere se ci saranno interventi sulla De Donà o cambiamenti nella punizione inflitta a tutti.

Nei giorni scorsi, parlando sempre di Giaele De Donà, è parsa molto triste e ha anche pianto a causa di una lettera scritta dal marito Bradford Beck. Il quale è parso insoddisfatto dei comportamenti avuti dalla donna, che però ha respinto al mittente tutte le accuse mosse ai suoi danni.