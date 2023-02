Sarah Altobello è stata l’eliminata della nuova puntata del GF Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti si avvia alla conclusione e tra poco meno di un mese e mezzo i telespettatori sapranno il nome del vincitore della settima edizione.

Lunedì 20 febbraio è andata in onda un altra puntata in diretta. L’esito del televoto ha lasciato tutti a bocca aperta. Sarah Altobello ha perso il televoto con il 9,4% delle preferenze e ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Subito dopo il suo arrivo in studio è arrivato il colpo di scena. Come era capitato a Wilma Goich la concorrete è rientrata in gara grazie al biglietto di ritorno.

Leggi anche: “Il GF Vip la copre”. Onestini è nero con gli autori e Signorini, la scoperta su Nikita lo manda in tilt





Sarah Altobello rientra al GF Vip 7, il gesto di Micol Incorvaia

Salvi invece Andrea e Antonino, finiti al ballottaggio finale proprio con la concorrente pugliese. Sarah Altobello ha ottenuto 9,4%, Antonino Sipinalbese il 9,5%, mentre Andrea il 6,1%. Al momento dell’annuncio dell’eliminazione Sarah Altobello è scoppiata in lacrime e ha lasciato la casa. In nomination, invece, sono finiti Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia.

Come detto, a sorpresa Sarah Altobello è tornata in studio, ha pescato il biglietto del ritorno e al suo interno c’era il messaggio ”torni nella casa”. felicissima per il biglietto di ritorno, la vippona ha lasciato lo studio del GF Vip 7 ed è tornata in casa. Gli altri concorrenti l’hanno accolta con abbracci e baci, ma Signorini ha notato che Micol Incorvaia è rimasta in disparte.

#gfvip La ridicolaggine,la stupidità, l'attaccamento al gioco del tavassi ma soprattutto della micol è raccapricciante……non lasciano a Sara che viva il suo momento di felicità. pic.twitter.com/iSO4jGR0Bd — Lalla (@Lalla84455247) February 21, 2023

Io se fossi della famiglia interverrei proprio per questo… Ieri Signorini vergognoso : Micol diritto di replica zero, tirata in ballo pure su Sarah… Meno male che è il padrino del Ciavarrino… — brigitte (@brigitt21358691) February 21, 2023

Alla richiesta della motivazione, Micol ha detto di non avere mai avuto un grandissimo rapporto con lei. “In realtà non ho sto grandissimo rapporto con Sarah da mettermi a festeggiare adesso. Amore ho applaudito il tuo ingresso, che devo stenderti il tappeto rosso. Ma che vuole?”, ha detto la Incorvaia commentando il rientro in gioco di Sarah Altobello. Tra le due è scoppiata una lite nel post puntata.