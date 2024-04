È un momento di grande felicità per il conduttore emergente in casa Rai. Per lui grandi soddisfazioni non solo in ambito professionale ma anche nella sfera privata. Lo ha raccontato proprio lui davanti alle telecamere, ospite della trasmissione “Generazione Zeta” condotta dalla giornalista Monica Setta. Rispondendo alle domande che gli venivano poste, il conduttore più acclamato del momento ha raccontato alcune cose della sua vita che nessuno conosceva, facendosi apprezzare ancora più dal pubblico. Ha parlato anche della bellissima storia d’amore che sta vivendo con il suo attuale compagno.

È lui il volto nuovo a viale Mazzini, una rivelazione assoluta. In questo momento si parla solo di questo personaggio TV. Il suo programma sta ottenendo un successo clamoroso in termini di ascolti. Una figura assolutamente fuori dagli schemi. E i telespettatori lo seguono sempre più numerosi puntata dopo puntata. Per lui possibili nuovi progetti in vista all’interno dell’azienda pubblica.

Leggi anche: “Sono costretta ad andarmene”. Forum, Barbara Palombelli lascia la conduzione





Il conduttore Rai del momento fa coming out ospite da Monica Setta

Si tratta di Vincenzo Schettini, che in seconda serata su Rai Due conduce “La fisica dell’amore”. Schettini è un professore e fa anche il divulgatore scientifico. Da Monica Setta a “Generazione Z” si è raccontato a tutto tondo, parlando della sua vita privata e del suo fidanzato: “Francesco è la mia metà, lui è molto diverso da me, silenzioso e taciturno. È quella bellezza corretta che mi completa. Mi tiene con i piedi per terra, è colui che mi trattiene sempre. Ci sono le aspettative, e io le vivo molto, bisogna godersi il momento, dire ‘sto facendo bene, son contento’, e poi arrivano le aspettative. A quel punto quando arrivano le cose belle c’è lui che mi dice ‘non ti illudere’. Però sì, Francesco mi completa“.

Schettini ha parlato anche di quando e come ha rivelato ai genitori di essere gay. “Con mamma e con papà il coming out l’ho fatto che avevo 19 anni, che non è tanto presto, si è già adulti. Ho sentito l’esigenza di farlo con loro subito, ed è stata una cosa strana. Perché per il bene che io voglio a loro mi sono detto che dovevano sapere quel che stavo vivendo dentro. Ed era un periodo in cui non avevo ancora avuto esperienze omosessuali. Sentivo semplicemente l’esigenza di dire ‘io sono questo’, ma non è stato facile”.

Queste rivelazioni sono state accolte con parole di apprezzamento da parte della presentatrice: “Questa generazione ha bisogno di testimonianze come queste per crescere”, ha detto Monca Setta.