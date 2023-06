Grandi cambiamenti nel palinsesto Rai, coinvolto anche Alberto Matano. Il popolare conduttore è alla guida di uno dei programmi più seguiti su Rai 1, cioè “La Vita in Diretta“. Il talk show approfondisce temi di attualità e propone servizi di cronaca con il commento di diversi ospiti in studio. Chiarezza, trasparenza e stile ‘pulito’ gli ingredienti della trasmissione ben diretta dal giornalista e conduttore. Ora, però, la quarta edizione si sta per chiudere.

Venerdì 30 giugno Alberto Matano saluterà il pubblico de La Vita in Diretta. Dal lunedì successivo, 3 luglio, il programma andrà in vacanza e al suo posto ci sarà la versione estiva. Giusto un paio di giorni fa il conduttore è dovuto intervenire perchè una dei suoi ospiti, la giornalista Concita Borrelli si è lasciata sfuggire alcune frasi decisamente sopra le righe. Il tema era quello del cibo vegano e Matano ha ripreso la collega chiarendo alcuni passaggi. Ora, però, si cambia: vediamo chi arriverà al suo posto.

Leggi anche: “Devono morire”. La Vita in Diretta, parole choc in studio: Alberto Matano sconcertato





“La Vita in Diretta”, arriva la versione estiva

Come sempre “La Vita in Diretta” di questi tempi va in pausa. Al suo posto andrà in onda la versione estiva. Al posto di Alberto Matano ci sarà Gianluca Semprini a guidare il talk show concentrandosi sul commento alle principali notizie della giornata. Quest’anno, però, ci sarà una novità: al fianco del giornalista, infatti, ecco la new entry Nunzia De Girolamo. L’ex parlamentare si occuperà dell’intrattenimento e delle domande agli ospiti.

Proprio Nunzia De Girolamo si è soffermata in un’intervista al magazine Nuovo Tv su questo nuovo ruolo, compito sicuramente non semplicissimo. Il fatto di dover sostituire e possibilmente non far rimpiangere Alberto Matano ha spinto la politica e conduttrice a sbilanciarsi: “Lui è un professionista di grande esperienza che ha portato il programma, nella versione invernale, a grandi ascolti. È un’eredità pesante, certo, ma spero di fare bene”.

Nunzia De Girolamo ha inoltre dato qualche anticipazione su quello che sarà il suo compito all’interno de L’Estate in Diretta: “Proprio perché non veniamo da anni facili, un po’ di gossip e di domande dissacranti nel mio spazio ci saranno. La parola chiave sarà ‘curiosità'”. La moglie di Francesco Boccia sostituirà Roberta Capua e sul rapporto con Gianluca Semprini ha raccontato: “Tra me e Gianluca Semprini c’è grande sintonia. È stata intesa a prima vista. Certo io sono una tipa vulcanica e dovrà tenermi un po’ a freno”.

“Scusa, siamo in diretta”. Alberto Matano smaschera l’ospite, figuraccia epica davanti a tutti