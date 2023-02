“Scusa, siamo in diretta”. Alberto Matano smaschera l’ospite, figuraccia epica davanti a tutti

Alberto Matano non si trattiene in diretta tv. Alberto Matano è un conduttore tra i più seguiti di sempre, apprezzato proprio per la disinvolura con cui riesce a gestire ogni situazione e imprevisto e infatti anche nel corso dell’ultima puntata di La Vita in Diretta si è reso protagonista indiscusso di una gag insieme a Nunzia De Girolamo.

Alberto Matano riprende Nunzia De Girolamo in diretta tv. Il programma televisivo rappresenta per molti italiani un appuntamento imperdibile, merito del conduttore che riesce a gestire ogni tipo di situazione. La conduttrice di Ciao Maschio è stata sorpresa nel bel mezzo della diretta tv con il cellulare in mano, intenta a inviare messaggi. Alberto Matano non ha potuto chiudere un occhio.

Leggi anche: “Ma che succede?”. La vita in diretta, paura per l’inviata di Alberto Matano a Sanremo





Alberto Matano riprende Nunzia De Girolamo in diretta tv: “Ma a chi scrivi?!”

Tutto sarebbe accaduto quando il conduttore de La Vita in Diretta stava parlando con Valeria Fabrizi. Impossibile non notare Nunzia De Girolamo con il cellulare in mano, quindi ecco fatto, Alberto Matano ha lo ha fatto notare senza troppi giri di parole: “Ma a chi stai scrivendo mentre siamo in diretta?”. A questo punto Nunzia De Girolamo ha esclamato imbarazzata tra una risata e l’altra: “Ti giuro, mi scrivono persone che ci stanno seguendo e commentano…”.

Il siparietto prosegue con un Alberto Matano che ha sottolineato: “Ok, ci guardano, ma tu rispondigli dopo” per poi aggiungere: “Se usi il telefono in diretta, fai come Alba Parietti che sta sempre al cellulare invece di sentire quello che diciamo”. Nunzia De Girolamo, ancora con il sorriso sulla bocca, ammette: “Dai, tu stavi intervistando Valeria e io mi sono distratta un attimo”.

E per restare in tema sul conduttore, di recente Matano avrebbe fornito qualche dettaglio in più sul rapporto con l’ex collega di conduzione Lorella Cuccarini. Senza filtri e intervistato su Il Messaggero il conduttore de La vita in Diretta ha ammesso: “Cos’è successo tra noi? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare La sua notte vola…”. Le sue parole lasciano presumere che tra i due i rapporti non siano giunti a una rottura definitiva come si credeva fino a oggi.