La puntata numero trentanove del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le tradizionali nomination che hanno messo cinque concorrenti a rischio eliminazione. I tre finalisti sono stati chiamati a esprimere le loro nomination in modo segreto, mentre gli altri partecipanti si sono trovati nella Mistery Room per le nomination palesi. Qui, le tensioni sono esplose quando Shaila Gatta ha scelto di nominare Mariavittoria Minghetti.

“Hai paura di nominare Javier ed Helena, sai che non rischiano l’eliminazione. Sei una grande giocatrice, ma stai sottovalutando troppo Mariavittoria”, ha criticato Tommaso, schierandosi così dalla parte della sua compagna. “Lo scorso lunedì ho nominato Helena, quindi questa argomentazione non ha senso”, ha replicato Shaila, spiegando di non avere più un vero legame con la concorrente.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei





Grande Fratello, Biagio D’Anelli spiega il nuovo televoto

I concorrenti con il maggior numero di voti sono risultati Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes e Shaila Gatta, a cui, dopo le nomination segrete, si è aggiunto anche Javier Martinez. A questo punto, sarà il pubblico, tramite il televoto, a decidere chi merita di essere salvato e chi dovrà abbandonare la casa. A fine puntata, Biagio D’Anelli, esperto di gossip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha spiegato un retroscena sul televoto attivato ieri dopo le nomination.

A seguito della nomination di ieri sera al Grande Fratello, che ha portato al televoto cinque concorrenti, tra cui Shaila, Chiara, Javier, Mariavittoria e Shaila, Biagio D’Anelli ha voluto fare alcune precisazioni importanti riguardo la situazione. Secondo l’esperto di gossip, il televoto di questa settimana in realtà sarebbe un “televoto a tre”, poiché Javier e Shaila sono in possesso di un bonus che, in caso di eliminazione, permetterebbe loro di rientrare immediatamente in casa.

D’Anelli ha quindi consigliato ai fan di non sprecare voti per Javier e Shaila, poiché entrambi sono al sicuro grazie al bonus che li tutela da un’eventuale eliminazione. L’esperto ha aggiunto che il vero rischio di eliminazione riguarda solamente gli altri concorrenti in nomination, ovvero Chiara, Helena e Mariavittoria. Il video di Biagio D’Anelli potrebbe far riflettere i telespettatori e influenzare le scelte nel televoto.