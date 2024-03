Grande Fratello, polemiche a non finire. Poco fa è stata pubblicata un intervista bomba dal giornale Fanpage. A parlare la sorella di una concorrente del reality di Canale 5. La sua è una intervista a ruota libera, in cui racconta tutto, ma proprio tutto, sulla sorella.

La concorrente in questione è una delle candidate principali alla vittoria del reality, insieme a Beatrice Luzzi. Stiamo parlando ovviamente di Perla Vatiero. La ragazza di Agri sta vivendo un periodo difficile e di confusione. Fuori la casa ad attenderla c’è il rapporto ancora non chiarito con Mirko; dentro la casa, invece, a scuoterla c’è stato l’ingresso di Alessi. L’imprenditore milanese sembra aver messo in dubbio alcune delle certezze della gieffina. Di tutto questo ha parlato con Fanpage, la sorella di Perla: Loana Vatiero.

Grande Fratello, parla la sorella di Perla: “Ecco la verità su Mirko”

Loana ha iniziato il suo discorso partendo da Temptation Island: “Il giorno in cui Perla scoprì del tatuaggio di Mirko e Greta rimase in silenzio per circa tre ore. Poi diede sfogo alla sua furia. Continuava a ripeterci che non lo riconosceva, che non poteva trattarsi dello stesso uomo con il quale era stata per anni. E nemmeno noi lo avevamo riconosciuto. Era diventato un mostro”.

Loana poi è arrivata poi al presente. In particolare alla situazione tra Mirko e Perla dopo il loro ultimo confronto: “In generale, credo nel senso di protezione che Mirko prova nei confronti di Perla. Nell’amore non lo so. Sono cambiati entrambi. Dovranno vedersi e capire se riescono davvero a metabolizzare tutto quello schifo. E in questo le influenze dei fan non c’entrano. Lo hanno dimostrato quando hanno deciso di non gettare via di fronte alle telecamere il loro nuovo primo baci”.

Da lei parole molto dure, infine , verso Alessio. Loana ha censurato l’atteggiamento tenuto dal neo gieffino nei confronti della sorella: “Alessio è un pagliaccio. È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto. Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po’ di confusione nella coppia. Ma a Perla di certo non piace”.