Nuova puntata di Amici 22 registrata e chiaramente nuovi colpi di scena. Lo abbiamo già raccontato qui, parlando degli eliminati della serata. Ma c’è stato un momento cheta fatto molto discutere. Una parentesi di gossip potentissima messa in atto proprio da Maria De Filippi. La padrona di casa infatti, ha voluto parlare pubblicamente di quello che sta succedendo intorno a Wax e Angelina. I due tra l’altro, si sono scontrati per colpa di un guanto di sfida lanciato da Arisa in settimana. La cosa però non è stata proprio apprezzata dal giovane che poco dopo aver ricevuto la busta, si è molto lamentato.

Wax a questo punto ha raccontato di non essersi sentito valorizzato dalla proposta di Arisa. Poco dopo però Angelina ha provato a dirgli che “non gli manca nulla per fare bene” e non deve “preoccuparsi di mettersi alla prova”. Stavolta però Wax ha deciso di darle ascolto e ha accettato questo guanto di sfida. E ieri sera, durante le registrazioni le cose sono andate proprio come dovevano andare, almeno per qualcuno.

La verità su Angelina e Wax

Il loro guanto di sfida si è tenuto durante la terza manche, ovvero quando si stavano sfidando le squadre di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Arisa e Raimondo Todaro. Wax e Angelina sono stati pazzeschi entrambi: un compito complesso che prevede la scrittura sulla note di Ancora, brano storico della musica italiana interpretato da Eduardo De Crescenzo.

Alla fine ad avere la meglio è stata la Angelina, tuttavia è stato estremamente contento per lei. Poco dopo infatti Wax ha detto: “Se ha vinto lei, ho vinto anche io”. A quel punto tutti hanno pensato la stessa cosa: tra i due c’è del tenero. Chiaramente però a questo punto si è intromessa Maria De Filippi, che conosce bene cosa potrebbe accadere in questi casi e ha deciso di metterci un bel “fermino”.

La padrona di casa ha quindi voluto precisare che tra Wax e Angelina c’è solo una meravigliosa amicizia e niente di più. In tanti sperano che tra i due concorrenti di Amici 22 possa nascere qualcosa di più, ma se Maria ha deciso di mettere in chiaro la situazione allora significa che c’è qualcosa che deve essere categorico: non stanno insieme, punto.

