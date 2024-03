Sono passati già un paio di giorni ma non si fa che parlare della nuova coppia del Grande Fratello, ossia Anita e Alessio. Che dopo la puntata di giovedì scorso hanno deciso di lasciarsi andare. Già vicinissimi, erano frenati perché lei ha Edoardo fuori, anche se più volte ultimamente ha ribadito di non sentirsi fidanzata. Sono stati insieme 10 anni e nel giorno di San Valentino lui aveva vinto la sua ritrosia per fare una sorpresa alla concorrente.

Poi però l’ingresso in Casa di Alessio ha rimescolato le carte in tavola e Anita, giorno dopo giorno, è arrivata alla consapevolezza di non essere più innamorata di Edoardo e di volersi vivere questo nuovo sentimento per il coinquilino. A maggior ragione dopo la non-reazione di Edoardo nel corso della diretta di giovedì: nessuna.

Leggi anche: “No, queste cose no”. Anita torna in casa dopo la suite e va contro il Grande Fratello





“Ecco la reazione di Edoardo ad Anita e Alessio al GF”

Sempre in diretta il conduttore ha sottolineato che Edoardo avrebbe deciso di mantenere le distanze, ma visti gli ultimi sviluppi tra Anita e Alessio gli è stato chiesto una sorta di segnale. E così, messa di fronte a un telefono, per circa un minuto la concorrete ha atteso che Edoardo la chiamasse in diretta per avere un confronto. Ma quella telefonata non è mai arrivata.

Quindi la sorpresa, la notte in suite con Alessio dove è scattato anche il bacio. I due si sono dapprima goduti una romantica cena a lume di candela e poi hanno trascorso la notte insieme, lontano dagli sguardi indiscreti dei loro compagni di avventura, poi informati di quanto accaduto una volta tornati in casa. Edoardo? A Deianira Marzano è arrivata la segnalazione di una persona vicina alla sua famiglia.

“Siamo amici della famiglia di Edoardo Sanson, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi – si legge nel messaggio sulla presunta reazione di Edoardo lontano dai riflettori – La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole”. Deciderà di intervenire al GF?