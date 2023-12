Il weekend si avvicina e con lui l’ormai consueto doppio appuntamento con Verissimo. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle ore 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin è pronta a regalare nuove emozioni al suo pubblico, come sempre con una lunga lista di ospiti. E uno in particolare, che è stato appena annunciato e rappresenta forse il vero colpaccio di questo giro di interviste per la conduttrice e regina del pomeriggio del finesettimana targato Mediaset.

Sabato pomeriggio ci saranno Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e ora in libreria con il suo ultimo lavoro su Maria Callas dal titolo ‘Troppo fiera. Troppo fragile’. E rimanendo sempre in tema di GF, sarà ospite di Silvia Toffanin Angelica Baraldi, l’ultima concorrente eliminata dal reality. Inoltre torna a uno dei volti più amati e divertenti di ‘Terra Amara’, l’attrice Esra Dermancıoğlu, che nella soap interpreta il personaggio di Behice.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Ilary Blasi”. E le parole di Noemi più forti di così non potevano essere





Verissimo, ospite top di Silvia Toffanin

Sempre il 2 dicembre in studio una coppia molto affiatata nata anni fa a Uomini e donne: Beatrice Valli e Marco Fantini, da poco diventati genitori della terza figlia. Ci saranno infine anche Annalisa Minetti con il marito Michele ed Enrico Nigiotti, il cantante e il neo papà di due gemellini. Ma la bomba arriva domenica.

Insieme a Eleonora Giorgi, i tre capisquadra di ‘Io Canto Generation’ Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e Mietta con tre dei giovani talenti musicali e l’approfondimento sulla storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca di Amici ecco tornare da Silvia Toffanin Ilary Blasi, reduce dal successo clamoroso e dal clamore di Unica, il docufilm sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

E così Ilary Blasi sarà in esclusiva a Verissimo. Ed è stata annunciata in pompa magna sia in tv con un promo che sui canali social “La sua prima intervista tv, la sua verità”. “Il ritorno di Ilary Blasi: la sua verità – annuncia il promo – Dopo la tempesta mediatica e un lungo silenzio, in esclusiva domenica a Verissimo la sua prima intervista in tv”.