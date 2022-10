Urla fuori dalla casa del GF Vip 7. Ancora polemiche e critiche rivolte ad alcuni concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5. Qualche giorno fa La regina de Roma ha fatto incursione fuori dalla casa per gridare tutto il suo sdegno sul caso Marco Bellavia.

“Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Cicci sei un verme, Luca (Salatino, l’unico insieme ad Antonella Fiordelisi a non aver pronunciato parole contro Marco) diglielo che è un verme”, le urla della Regina de Rom fuori dalla casa del GF Vip 7.

“Ginevra pezza de me*** Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo”, aveva gridato ancora la donna per poi provare a fare incursione all’interno della casa del GF Vip 7 ma è stata allontanata e portata in caserma.

Non contenta, in queste ore la Regina di Roma è tornata all’attacco e se l’è presa con altre due concorrenti: Gegia e Carolina Marconi. La prima è stata molto dura con Marco Bellavia e pochi giorni fa ha addirittura accusato l’ex concorrente del GF Vip 7 di voler fare ”qualcoasa a letto. “Ma quando è stato nel letto con me voleva fare cose. Per questo gli ho detto tu non stai bene, tu sei matto”, ha detto l’attrice a Charlie Gnocchi.

LUCA SEI ER MEGLIO ESCI DA QUEL COVO NON TI APPARTIENE pic.twitter.com/ofxaQDHhOi — La Regina De Roma (@lareginaderoma) October 9, 2022

Le nuove accuse di Gegia a Marco Bellavia hanno spinto la Regina di Roma a tornare all’attacco. Fuori dalla casa del GF Vip 7: “A Gegia, hanno fatto passare per bullismo ma pure per maniaco a Marco, ma chi ci viene a letto con te?! Carolina, sei lo schifo dell’Italia. Potete pure uscire che il GF Vip non lo vede più nessuno. Potete andarvene a casa, non lo vede nessuno il GF, è un degrado! Fate tutti schifo, siete entrati con un copione!”.