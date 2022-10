Tenta di entrare al GF Vip 7. Momenti di tensione fuori dalla casa di Cinecittà, quando La Regina di Roma, nota al pubblico per le sue incursioni dello scorso anno a sostegno di Soleil Sorge, è tornata alla carica per inveire contro i concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La Regina di Roma ha anche tentato di entrare al GF Vip 7 ma secondo quanto riporta Biccy sarebbe stata prontamente bloccata dalla polizia e portata in caserma. L’intervento della Regina di Roma è stato organizzato dopo la decisione di Marco Bellavia di lasciare il gioco. L’uomo, in un difficile stato mentale, è stato bullizzato da diversi suoi compagni d’avventura ed è scoppiato il caso.

Tenta di entrare al GF Vip 7, Regina di Roma fermata dalla polizia

Per questo motivo La Regina di Roma è andata con il suo megafono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e ha dato dei bulli ai concorrenti, in particolare a Ginevra Lamborghini e a Giovanni Ciacci. “Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Cicci sei un verme, Luca (Salatino, l’unico insieme ad Antonella Fiordelisi a non aver pronunciato parole contro Marco) diglielo che è un verme”.

Ginevra pezza de me***. Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce***. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo”, le parole della Regina di Roma, che poi ha provato a entrare nella casa del GF Vip 7, all’indirizzo dei concorrenti. E ancora “Toc toc, toc toc. Toc toc bussano alla porta, mo so cavoli vostri. Io non ci volevo andare, ma mi avete costretto di farlo. Toc toc bussano alla porta. Sto bullismo non me piace e allora mi avete costretto a venire“.

PURE COR PIGIAMA CE VENGO MISERABILI pic.twitter.com/6zvCU5fY04 — La Regina De Roma (@lareginaderoma) October 2, 2022

E alla fine, come raccontato da Biccy, La Regina di Roma ha bussato davvero alla porta rossa e ha tentato di entrare al GF Vip 7. Lunedì 3 ottobre ci sarà la puntata in diretta del GF Vip 7 e sicuramente l’argomento Marco Bellavia sarà trattato da Alfonso Signorini. Non solo La Regina di Roma, ma tanti altri utenti si sono scagliati contro vipponi e il comportamento avuto con l’ex concorrente.