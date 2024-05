Uomini e Donne, non solo Ida Platano e Daniele Paudice: anche nel trono over succedono “delle belle”. E in queste battute finali della stagione (il programma di Maria De Filippi chiuderà a fine mese a quanto pare) i colpi di scena si stanno sprecando. Al punto da far intervenire la padrona di casa, ma andiamo con ordine. Intanto uno scontro tra Cristiano e Giulia. Il cavaliere ha espresso la sua volontà di interrompere la conoscenza con lei e di proseguire, invece, con altre dame. Questo ha deluso molto Giulia, che infatti ha lasciato lo studio temporaneamente.

Si è quindi aperta una nuova discussione con Serena, una nuova dama venuta per conoscere Cristiano, che nel frattempo è uscito per raggiungere Giulia. Alla fine i due rientrano, ma non hanno avuto alcun chiarimento. Maria De Filippi oggi a UeD interviene anche in questo caso segnalando che il cavaliere ha detto alla redazione che ha intenzione di chiudere con Giulia ed eliminare Serena.

UeD, cavaliere smascherato

“Questo è il motivo per cui io gli ho chiesto se gli interessa Jessica”, ha spiega la conduttrice prima di dare di nuovo la parola a Serena, che svela dettagli spinosi della sua uscita con lui: “Ho visto che si messaggiava con Jessica”. A quel punto Cristiano dice improvvisamente di non voler più chiudere con Giulia e Maria non ci sta.

“Ma con chi ti dai da fare, con Jessica andando allo stadio con Serena? Mi segnalano che sei stato 2 ore al telefono con Jessica”. Messo alle strette, Cristiano elimina Serena non prima di mortificarla e dire a tutti di averla respinta. Altra coppia, altro caos: Tiziana e Dino al centro studio e lui, con grossa sorpresa, dice di voler chiudere la conoscenza. Finisce attaccato dagli opinionisti e anche da Diego, fino a quando prende la parola Manuel.

Dino decide di interrompere la conoscenza con Tiziana! #UominieDonne pic.twitter.com/9HWlxRhldk — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 3, 2024

Manuel racconta di avere il camerino accanto a lui e di aver ascoltato una sua telefonata in cui diceva di partecipare a Uomini e Donne solo per visibilità. Oltre al barbiere è anche dj, motivo per cui secondo le accuse il suo scopo sarebbe solo quello di farsi conoscere. Tegola finale da Maria De Filippi, che smaschera il cavaliere: rivela che Tiziana ha mostrato un messaggio alla redazione con cui pare le chiedesse di dare una determinata versione in studio.