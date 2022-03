Grandi novità in arrivo a La Pupa e il secchione, lo show in onda domani sera su Italia 1 guidato da Barbara D’Urso. A rivelarlo è stata Carmelita in persona spiegando come: “Abbiamo le crisi e le liti (non poche eh)…”. In studio ci sarà anche Flavia Vento che, dopo appena 8 giorni, ha lasciato il programma. Sull’addio dell’ex valletta Rai era intervenuta Barbara D’Urso. “Appena entrata nello sgabuzzo, intorno alle due e mezza, ha iniziato a dare segni di cedimento”.



“Prima ha cercato di dormire in giardino, poi alla fine ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality. Vediamo se la convinciamo perché al momento si sarebbe ritirata dopo poco più di una settima giorni. Cerchiamo di capire qual è la realtà perché è appena successo”, aveva detto ancora Barbara D’Urso. Il tentativo di riportarla a La Pupa e il Secchione era però naufragato.







Flavia Vento non è nuova in fatto di abbandoni di reality, già in passato e prima de La Pupa e il secchione aveva abbandonato altri programmi televisivi. Il primo reality dal quale Flavia Vento si è ritirata, scrive Tv Blog, è stato La Fattoria nel 2004, dopo soli 6 giorni di permanenza. Nel 2008 abbandonò dopo 14 giorni L’Isola dei Famosi. Sull’isola Flavia ci tornò nel 2012, ma anche quella volta decise di abbandonare il reality dopo soli 7 giorni.



Il minor tempo di permanenza in un reality di Flavia Vento è stato nel 2020 al Grande Fratello Vip, abbandonato dopo un solo giorno dall’ingresso nella casa di Cinecittà. Nelle ore scorse era girata la voce di un altro pesante addio (La Pupa e il Secchione 2022 durerà 8 settimane), quello di Gianmarco Onestini. Secondo alcuni il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne non starebbe bene, arrivando addirittura ad insinuare un suo ritiro.



A fare chiarezza è intervenuta la padrona di casa di La pupa e il secchione. Barbara d’Urso su twitter ha chiarito la situazione: “Sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti…Ci saranno tanti momenti anche con lui…Fidatevi di me…”. Parole che chiudono la porta a qualsiasi dubbio.

