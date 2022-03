La Pupa e il Secchione 2022 è appena iniziato ma non senza colpi di scena. Intanto il pubblico deve sapere che la terza puntata non andrà in onda martedì prossimo. Il sito DavideMaggio ha infatti dato la notizia dello slittamento della messa in onda da martedì e venerdì 1 aprile. La puntata pare sia stata spostata per l’eventuale spareggio per i Mondiali dell’Italia in onda il prossimo 29 marzo.

C’è Barbara D’Urso alla guida di questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2022 a cui ha aggiunto nel titolo la parola ‘show’. E tra i 22 concorrenti che già nel corso della prima puntata sono stati divisi in 11 coppie, pupe e secchioni, secchione e pupi, ci sono diversi volti più o meno noti rispetto alle precedenti stagioni.





La Pupa e il Secchione 2022, “una pupa ha fatto le valigie”

Durerà 8 settimane La Pupa e il Secchione 2022, quindi nulla in confronto al GF Vip 6, ma c’è già chi dà forti segni di cedimento: Flavia Vento. Per la sua gioia, martedì scorso la showgirl che fa coppia con Aristide Malnati è stata eliminata. Lei ha esultato, ma Barbara D’Urso ha fatto sì che la coppia rimanesse in gara fino alla terza puntata. Subito dopo la messa in onda, avrebbe minacciato di ritirarsi.

“Appena entrata nello sgabuzzo, intorno alle due e mezza, ha iniziato a dare segni di cedimento – ha detto la conduttrice de La Pupa e il Secchione 2022 durante la puntata di Pomeriggio 5 – Prima ha cercato di dormire in giardino, poi alla fine ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality”.

“Vediamo se la convinciamo perché al momento si sarebbe ritirata dopo otto giorni. Cerchiamo di capire qual è la realtà perché è appena successo”, ha detto ancora Barbara D’Urso. Il sito Biccy aggiunge che la puntata de La Pupa e il Secchione 2022 di martedì sera è stata però registrata lo scorso sabato, quindi questa minaccia di ritiro sarebbe avvenuta quasi 4 giorni fa. E Flavia Vento è già tornata su Twitter con un post perché in possesso del suo telefonino o il profilo è stato aggiornato dal suo staff?

“È una regina”. Lulù Selassiè lo ha rifatto! Irrompe a La Pupa e il Secchione e lo studio esplode