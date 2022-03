“È una regina”. Lulù Selassiè lo ha rifatto! Irrompe a La Pupa e il Secchione e lo studio esplode

Martedì 22 marzo è andata in onda la seconda puntata de ‘La Pupa e il Secchione’, programma condotto da Barbara D’Urso e Lulù Selassié, reduce da un’importantissima esperienza televisiva, quella al Grande Fratello Vip, è stata ospite nelle vesti della Pupa per una serata.

Una nuova esperienza dopo il grande successo al GF Vip 6, dove ha incontrato l’amore (che va a gonfie vele). Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié fanno sul serio e infatti sono già pronti a convivere. Entrambi credono molto in questo rapporto nato tra mille alti e bassi sotto le telecamere e fanno progetti a lungo termine come matrimonio e figli.

















Lulù Selassié, ballo e twerking a La Pupa e il Secchione

Come spiegato da Manuel Bortuzzo al settimanale Di Più i due andranno a vivere nell’appartamento di lui a Roma, quello che condivide con suo padre, una casa su due livelli – loro staranno al primo piano – che permetterà alla coppia di vivere in totale privacy. Ma torniamo a Lulù e alla sua ospitata a La Pupa il Secchione.

Lo show di Italia Uno è tornato in una nuova veste grazie allo zampino di Barbara D’Urso e oltre alle solite pupe e secchioni quest’anno ci sono molti volti noti della televisione. Lulù ha fatto il suo ingresso in studio con il compito di dare 5 punti extra a una delle squadre in gioco, poi è stato il momento della sua performance.

Già al Grande Fratello Vip aveva mostrato una certa abilità con il twerking e nello studio de La Pupa e il secchione ha bissato mandando il pubblico in delirio. Non a caso la star americana Cardi B aveva pubblicato sui social un video di Lulù intenta a twerkare sulle note di Clout, brano della rapper e del marito Offset, scrivendo: “Lei è sicuramente la star dello show”.

