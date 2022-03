Nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show, il reality condotto da Barbara D’Urso ed in onda il 22 marzo ha decretato la prima coppia eliminata. La puntata è stata vinta dal trio composto dal secchione Alessandro e dalle pupe Emy e Asia che durante la puntata hanno affrontato il tema dell’innamoramento non corrisposto del secchione per Emy, che a sua volta ha un debole per Denis.

Durante il secondo appuntamento con lo show di Barbara D’Urso si sono formate altre due coppie: Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto e Gianmarco Onestini e Maria Laura De Viti.





La Pupa e il Secchione, la decisione di Barbara D’Urso su Flavia e Aristide

Ospite della serata Lulù Selassié. L’ex gieffina ha avuto il compito di dare il bonus di cinque punti ad una coppia e ha deciso di premiare la troppia composta da Asia Valente, Emy Buono e Alessandro De Meo. Momento di commozione per Francesco Chiofalo, reduce da una difficile battaglia contro un tumore al cervello. Il pupo ha parlato del suo dramma.

“Io ho dei momenti di depressione qui dentro, faccio finta di star bene e che è tutto risolto, ma purtroppo io bene bene non sto”, ha detto Chiofalo, che poi ha potuto incontrare la mamma. Vincitori del bagno di cultura la coppia formata da Orlando Puoti e Laura Comaschi, meglio detti i Fotonici, mentre Flavia Vento e Aristide Malnati hanno perso e hanno dovuto abbandonare il programma.

Un verdetto inaspettato che ha spiazzato il pubblico da casa a cui Barbara D’Urso ha cercato di porre rimedio cambiando il regolamento. Un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, giuria compresa. Nonostante la sconfitta al bagno di cultura, la coppia composta da Flavia Vento e Aristide Malnati sono rientrati in gioco finendo nello sgabuzzino.

La Pupa e il Secchione. Flavia Vento e Aristide Malnati eliminati ma rientrano in gioco