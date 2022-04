Clamoroso episodio a ‘La pupa e il secchione’. La conduttrice Barbara D’Urso e una protagonista del reality show di Italia 1 hanno avuto una lite molto potente e in studio si sarebbe verificato di tutto. L’episodio si è registrato nel corso della registrazione della puntata, che dunque andrà in onda il 3 maggio. Ma sono già usciti fuori i primi retroscena, che hanno riferito di un’atmosfera incandescente. Non c’è pace per Carmelita, stavolta coinvolta proprio in prima persona da questo brutto fatto.

Barbara D’Urso aveva già avuto problemi con Paola Caruso un po’ di tempo fa: “Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo. Hai aggredito un’altra persona”. La Caruso è stata squalificata dallo show e subito dopo aver appreso il provvedimento disciplinare ha preferito lasciare lo studio. Punizione pure per Mila Suarez, che dopo lo scontro con Paola ha rotto alcuni bicchieri. Poi la Suarez ha dormito per una settimana nello sgabuzzo, la stanza senza comfort e agevolazioni, insieme al suo secchione Gianmarco Onestini.





La pupa e il secchione, lite tra Barbara D’Urso ed Elena Morali

Stando a quanto riportato dal sito ‘Biccy’, Barbara D’Urso si sarebbe inferocita con una pupa. La registrazione dell’appuntamento con ‘La pupa e il secchione’ è avvenuta sabato scorso e un gesto incredibile della ragazza in questione ha fatto perdere la pazienza alla presentatrice Mediaset. Che immediatamente è intervenuta per strigliare la concorrente. Sono anche stati rivelati alcuni dettagli, anche se ovviamente bisognerà attendere la puntata per scoprire proprio tutto.

Dunque, a rendersi protagonista dell’episodio negativo è stata Elena Morali. Al culmine del suo nervosismo, ha deciso di lasciare lo studio de ‘La pupa e il secchione’ e ha anche buttato per terra il microfono. Quando anche Barbara D’Urso si è resa conto della gravità della situazione, l’ha rimproverata brutalmente. E la showgirl è stata inevitabilmente costretta a tornare nello studio per chiedere scusa a tutti. Sconosciute le motivazioni che hanno portato Elena ad andare completamente fuori di sé.

A proposito di Elena Morali, sempre secondo quanto successo in una registrazione, “è stata registrata la puntata finale de la Pupa e il Secchione show, che andrà in onda il 3 maggio. Luigi Mario Favoloso ha fatto una sorpresa a Elena Morali e le ha chiesto di sposarlo”. Come ha risposto lei? Ancora non si sa, ma il pubblico spera di saperlo ovviamente il prima possibile.

