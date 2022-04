A “La Pupa e il Secchione Show” Barbara D’Urso non ha alcuna intenzione di mollare. Il programma è stato spesso attaccato ultimamente per gli ascolti non in linea con quanto sperato. Tra l’altro anche a Pomeriggio5 le cose non vanno per il meglio, tanto che c’è addirittura chi ipotizza un’uscita della conduttrice nel caso in cui gli ascolti non migliorassero. Ma prima di arrivare a tanto Carmelita venderà cara la pelle, potete giurarci.

Intanto, oltre al rientro di Paola Caruso dopo la squalifica, sono entrati nel programma volti di un certo ‘calibro’. Da Luca Onestini a Alessia Macari che va in giuria. Poi è arrivata anche lei, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, Guenda. Un’infornata con cui Barbara D’Urso vuole risollevare le sorti della trasmissione. Intanto, dopo la notizia della fine della storia tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, ora è arrivata una notizia che ribalta tutto.





A darla è stato su Facebook il profilo de “La Velenosa”. In arrivo il prossimo 3 maggio c’è una puntata super de “La Pupa e il Secchione Show”. Questa l’indiscrezione filtrata sui social: “Ieri sera è stata registrata la puntata finale de la Pupa e il Secchione show, che andrà in onda il 3 maggio. Luigi Mario Favoloso ha fatto una sorpresa a Elena Morali e le ha chiesto di sposarlo”. Come ha risposto lei? Ancora non si sa…

Dunque nessuna crisi in vista. Secondo quanto riportato alcuni giorni fa da Dagospia l’imprenditore napoletano non aveva gradito un fatto. Endemol, l’azienda che produce il programma, aveva chiesto ad Elena di non parlare del compagno e lei avrebbe accettato senza problemi. Lui per tutta risposta avrebbe fatto sparire le cose della fidanzata dalla sua casa e posto fine alla relazione. Ora, però, la richiesta di sposarlo cambia tutto.

Insomma, non c’è stata nessuna rottura tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. Anzi. L’imprenditore ha chiesto alla fidanzata di sposarsi. E lei avrebbe risposto di sì. Un gossip clamoroso col quale Barbara D’Urso già gongola pensando all’impennata negli ascolti per la puntata finale de “La Pupa e il Secchione”. Basterà questo per la risalita? Difficile dirlo, il tracollo è evidente: martedì scorso lo share è stato del 7,7%, con appena 1,1 milioni di telespettatori.