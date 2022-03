Grande colpo di scena a ‘La Pupa e il Secchione’ di Barbara D’Urso. Proprio la conduttrice, nel corso della puntata del 25 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’, ha svelato delle novità pazzesche sul reality show trasmesso su Italia 1. Innanzitutto la padrona di casa ha confermato che non ci sono più speranze per Flavia Vento, che ha ufficializzato il suo addio alla trasmissione. E per questa ragione è in procinto di entrare a far parte della stessa una figura destinata a far parlare molto di sé.

Il sito ‘Biccy’ ha in primis riferito sul suo sito cosa Barbara D’Urso ha detto a proposito dell’abbandono della Vento a ‘La Pupa e il Secchione’: “Dopo l’ultima puntata abbiamo passato una notte molto particolare. Ok ve lo dico, Flavia Vento si è ufficialmente ritirata. Ho fatto di tutto per convincerla. Le ho anche detto che avremmo potuto farle vedere i suoi cani, ma non c’è stato nulla da fare. Flavia è voluta andarsene ed è già tornata a casa sua. Martedì vi spiegherò il vero motivo per cui ha deciso di lasciare definitivamente”.





Inoltre, ha poi aggiunto su Flavia Vento: “Perché non ha a che fare con i cani, ma c’è dell’altro. Io durante i casting l’avevo avvisata e le avevo chiesto se sarebbe riuscita a restare in gioco e lei mi aveva rassicurata. Purtroppo anche questa volta ha mollato. Però non sono arrabbiata con lei, come si fa ad essere arrabbiati con la Vento”. Successivamente Barbara D’Urso si è sbilanciata e ha annunciato che al suo posto arriverà un personaggio bomba. Non ha fatto il nome ufficiale, ma si è capito eccome.

A ‘La Pupa e il Secchione’ potrebbe arrivare un personaggio molto discusso: “C’è Mumi disperato per i corridoi della villa. Ovviamente lui non lascia il programma e quindi non rimarrà solo. Infatti per Aristide è in arrivo un’altra pupa. E no, non si tratta di Paola Caruso, ma proprio un’altra. L’identità la sveleremo martedì in puntata, ma posso darvi degli indizi. Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv. Non voglio dire famosa, perché non mi piace come termine, ma l’avete vista in televisione molte volte”.

Poi Carmelita ha concluso: “Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve. Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima. Posso dirvi che è una pupissima. Se ha già fatto La Pupa e il Secchione? Non posso dirlo, non fatemelo dire, ve lo dirò martedì sera”. E si tratterebbe proprio di Francesca Cipriani. Ora non resta che attendere l’ufficialità nella serata del 29 marzo.

