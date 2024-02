Grande Fratello, nuova puntata del reality in programma stasera 26 febbraio 2024. Grande attesa per conoscere il nome del primo finalista. La trasmissione di Alfonso Signorini partita a settembre si avvia verso la conclusione della stagione. Terminata la fase ad eliminazione diretta attraverso le nomination, i telespettatori adesso possono votare per mandare in fondo il proprio inquilino preferito. I primi a sfidarsi sono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Secondo tanti il risultato è scontato, ma da indiscrezioni che filtrano in queste ore dalla casa il risultato potrebbe essere molto diverso.

Chi sarà il primo concorrente del Grande Fratello 2023-2024 a guadagnare il biglietto per la finale? Gli esperti del reality sostengono che la candidata più forte sia Beatrice Luzzi, protagonista top di questa edizione. Non fosse altro per il merito di aver tenuta viva la trasmissione per mesi e mesi, volente o nolente. L’attrice è stata coinvolta in numerose dinamiche e di varia natura. Poi c’è Massimiliano, anche lui sembra un finalista degno di questa edizione. Un po’ più indietro invece la chef di origine cinese e l’attrice sudamericana. E invece no. Le cose stanno in modo molto diverso.

Grande Fratello, clamoroso spoiler: “Non sarà Bea la prima finalista”

Dalla casa clamoroso possibile spoiler sul primo finalista. Sono due gli indizi. Uno arriva da Anita, che già in passato aveva previsto fatti che poi si sono effettivamente realizzati all’interno del loft di Cinecittà. Alcune notti fa, la ragazza si confrontava con Maddaloni sul toto-finalisti e ha detto ha detto: “Marco oddio pensa a una cosa, se andasse Grace al posto di Bea? Ci potrebbe stare, guarda che potrebbe succedere davvero“. Grecia sarebbe sostenuta anche dal pubblico avverso a Beatrice. Su di lei convergerebbero quindi i voti dei fan di Perla e Maddaloni, due dei suoi “nemici” all’interno della casa.

Anita non è stata l’unica a sbilanciarsi. Ieri pomeriggio Letizia Petris ha confidato a Perla e Giuseppe che secondo lei sarà Grecia Colmenares a vincere questo televoto: “Lunedì dicono chi sarà il primo finalista, wow! Strano ragazzi. Per me vince Grace, mi sento che è Grace e sarà lei la prima. Non so, ma ho questa sensazione, così. Succederà per dare tipo un… Poi tipo Bea lo pensano tutti, ma è scontato. Magari all’inizio arriva un colpo di scena. Perché Bea sarebbe scontato. Per me quindi sarà l’altra a vincere”.

Nel discorso è entrata anche Perla: “Pure io mi sento che è lei e non Bea. Fondamentalmente è troppo scontato se è Beatrice. Non lo fanno mai. Vuoi o non vuoi quelli che tu dai per scontato che sono finalisti non arrivano mai subito, all’inizio non lo fanno mai“. Sarà così? Non resta che attendere.