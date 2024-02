Arrivata già un’importante notizia su Ballando con le stelle 2024. Milly Carlucci avrebbe scelto una nuova giurata e il nome è di quelli da far girare la testa. Dopo essere stata una delle grandi protagoniste in veste di concorrente, ora è pronta a ricoprire il ruolo più suggestivo. La conduttrice la starebbe corteggiando e si aspetterebbe quindi una risposta positiva.

E questo farebbe anche intuire che qualcuno potrebbe non essere riconfermato per lasciare spazio a questa donna. A Ballando con le stelle potremmo vedere una nuova giurata e ci sarebbe molta curiosità per capire come si comporterebbe in questa veste diversa. La voce è venuta fuori nelle ultime ore e ora si attendono ulteriori conferme.

A Ballando con le stelle 2024 una nuova giurata? La voce bomba

A parlarne è stato il settimanale Chi, che si è soffermato sulla prossima edizione di Ballando con le stelle. La nuova giurata farebbe impazzire il pubblico, che ha apprezzato questo personaggio televisivo proprio pochi mesi fa. Nelle chicche di gossip del settimanale è emersa questa interessante possibilità, infatti Milly Carlucci starebbe facendo carte false pur di averla.

Ecco quanto riferito da Chi: “Per il banco della giuria del prossimo Ballando con le stelle Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell’edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici”. Non resta che aspettare dichiarazioni ufficiali dalla showgirl o dalla conduttrice per capire se siano indiscrezioni vere.

In Italia, Wanda Nara che è sposata col calciatore Mauro Icardi è stata opinionista del Grande Fratello Vip nel 2020, concorrente di Ballando e in passato anche co-conduttrice su Italia 1 e Canale 5 del programma sportivo Tiki Taka.