Niente da fare, ci risiamo. La nuova gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live non passa inosservata. Ci fanno caso in tantissimi durante la serata del 26 luglio. Si tratta di una registrazione certo, ma la cosa non è stata comunque gestita come si dovrebbe. Ma andiamo con ordine, cosa è successo? Nell’annunciare Alvaro Soler la Gregoraci ha storpiato il cognome del cantante spagnolo in Soleil (proprio come l’ex protagonista del GF Vip).

Si è trattato di una svista pesantissima per conduttrice made in sud, tuttavia, nonostante fosse registrato, le cose sono rimaste più o meno così. Durante la serata originale infatti, in tanti ci avevano fatto caso e all’indomani della registrazione della serata di Battiti Live, molti dei presenti lo avevano fatto notare sui social. Parecchi quindi si aspettavano di vedere l’epica scena sul piccolo schermo ma l’azienda, o almeno gli addetti al montaggio del programma, hanno optato diversamente.

La nuova gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

Con un abile trucco infatti, l’audio della gaffe di Elisabetta Gregoraci è stato in qualche modo rimaneggiato, editato e a quanto pare pure ridoppiato dalla stessa conduttrice calabrese. Un modo per coprire la terribile gaffe. Una tecnica che però non è stata gradito dai tanti telespettatori di Battiti Live. Molti hanno accusato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di essere troppo permalosa e poco autoironica.

Naturalmente non sappiamo se a prendere tale decisione sia stata la Gregoraci in persona. C’è da dire che la nuova gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, non è mai stata commentata dalla diretta interessata. Ora però, dopo questa terribile modifica, secondo alcuni Mediaset ha peggiorato la situazione visto che alla fine poteva rivelarsi una divertente papera televisiva.

L’Alvaro Soleil di Elisabetta Gregoraci per sempre famoso comunque #battitilive pic.twitter.com/wONG4zNZ9L — trashtvstellare (@tvstellare) July 26, 2022

E naturalmente in tanti hanno invitato Elisabetta Gregoraci a prepararsi meglio, a studiare di più prima dell’inizio di ogni puntata e a non affidarsi esclusivamente al gobbo. “Devi studiare, questo mestiere si fa solo così, altrimenti si fanno le figure di m…”, scrive un utente sui social.

