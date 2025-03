Ieri pomeriggio il Grande Fratello ha organizzato una gita fuori porta per i “veterani” della Casa, ma è scoppiata una pesante lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Secondo quanto riportato da alcune concorrenti, tutto sarebbe iniziato quando la modella brasiliana, rivolgendosi all’ex velina, le avrebbe detto: “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima”, facendo riferimento all’addio degli Shailenzo.

Shaila Gatta non avrebbe preso bene le parole di Helena Prestes e avrebbe replicato: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati”. Dopo queste parole, sembra che Helena sia partita all’attacco, con l’arrivo poi di Lorenzo, che si sarebbe messo in mezzo alle due e a Stefania che cercava di placare gli animi.

Grande Fratello: lite durante la gita fuori porta, il dubbio sul web

Rientrata a casa, la bella sudamericana ha cercato conforto tra le braccia di Stefania Orlando, delusa dalla situazione nata durante la gita che doveva essere un momento di gioia per tutto il gruppo e che, invece, è finita nel peggiore dei modi. E pensare che poco prima di uscire dalla casa, la Gatta e la Prestes si erano anche abbracciate ma durante la gita è successo qualcosa tra le due che ha riportato alla frattura.

Durante l’ultima gita fuori porta, il pubblico non è rimasto affatto sorpreso dallo scontro acceso tra Helena e Shaila. La lite, visti i precedenti nella casa, è stata inevitabile agli occhi degli spettatori più attenti.

Ma la vera ragione per cui nessuno si è stupito di questa discussione è che una dinamica simile si era già verificata lo scorso anno con un’altra protagonista: Beatrice Luzzi. Nel corso della passata edizione, Beatrice era stata al centro di un acceso conflitto con il resto del gruppo, in particolare con Marco Maddaloni e Perla Vatiero. Il parallelismo con quanto accaduto tra Helena e Shaila è evidente: una dinamica di attriti, provocazioni e prese di posizione nette che sfociano in una lite pubblica. Il pubblico si è trovato davanti a uno scenario già visto e che, proprio per questo, non ha sorpreso nessuno.

Ah ma pensa, hanno discusso anche in questa gita, uguale identico al copione dell'anno scorso, ma chi l'avrebbe mai immaginato eh?#grandefratello pic.twitter.com/YqvRiUSRs4 — PaperTiger (@_Paper__Tiger_) February 28, 2025

Secondo il pubblico, infatti, la decisione della produzione di regalare la gita ai concorrenti è stata fatta proprio per innescare delle nuove liti e dinamiche all’interno del reality show che non ha mai brillato in fatto di ascolti. “Ah ma pensa, hanno discusso anche in questa gita, uguale identico al copione dell’anno scorso, ma chi l’avrebbe mai immaginato eh?”, “Quindi stesso identico copione dell’anno scorso?! Gita fuori porta e discussione?! Posso dire.. che rottura di c***”, si legge su X, dove il pubblico ha commentato i fatti accaduti durante la gita.