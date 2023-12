Svolta improvvisa a Uomini e Donne per quanto riguarda Tina Cipollari e Gianni Sperti. Maria De Filippi avrebbe preso una decisione ormai definitiva sugli opinionisti, come circolato nelle ultime ore. Proprio a ridosso delle festività natalizie la conduttrice avrebbe informato i due della necessità di operare un cambiamento necessario, utile anche per il futuro della trasmissione.

A Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti starebbero per ricevere ufficialmente una notizia, sebbene ancora siamo nel campo delle indiscrezioni e non possiamo darlo per certo. Ma fonti molto attendibili hanno riportato la news sui due volti principali del dating show, con Maria che ci avrebbe pensato a lungo prima di fare una scelta ben definita.

Uomini e Donne, la decisione su Tina Cipollari e Gianni Sperti

A rompere il silenzio su Uomini e Donne e sul futuro di Tina Cipollari e Gianni Sperti è stato il settimanale Nuovo. Possiamo subito dirvi che non ci sarà alcun abbandono da parte dei due protagonisti, che resteranno saldamente all’interno del programma. Ma per loro c’è una novità in vista per quanto concerne il ruolo da ricoprire. E per loro sarebbe un ulteriore passo in avanti.

Ecco quanto riferito da Nuovo: “Maria De Filippi ha dei progetti per i suoi due opinionisti. Cambiamenti a Uomini e Donne. Da opinionisti a tronisti, Maria si impegna a trovare l’amore a Gianni e Tina“. Quindi, essendo ancora entrambi single, la padrona di casa vorrebbe essere decisiva per migliorare la situazione sentimentale, sperando di trovare loro nuovi fidanzati.

E nelle scorse ore è arrivata anche un’altra notizia clamorosa su UeD, infatti Roberta Di Padua avrebbe lasciato il dating show perché Alessandro Vicinanza ha deciso di frequentare anche Cristina Tenuta.