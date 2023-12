Incredibile colpo di scena a Uomini e Donne. Roberta Di Padua ha deciso di andarsene dal programma improvvisamente, senza che nessun telespettatore poteva aspettarsi una scelta simile. Presi alla sprovvista anche gli altri presenti in studio, compresa Maria De Filippi, che non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione. Si è scoperta la ragione per la quale la dama ha voluto dire addio al dating show in onda su Canale 5.

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne è stato annunciato l’addio di Roberta Di Padua. Lei è certamente una delle grande protagoniste della trasmissione Mediaset e la sua assenza peserà moltissimo. Chissà se ci saranno ripercussioni anche sugli ascolti televisivi, vista la delusione dei suoi fan che non potranno più ammirarla nel parterre. Ma vediamo insieme cosa sarebbe successo nel corso della puntata, che sarà trasmessa prossimamente.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua via dal programma: il motivo

Secondo le anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni, che segue costantemente le registrazioni di Uomini e Donne, Roberta Di Padua non ha accolto di buon grado quanto fatto da un cavaliere e se n’è quindi andata definitivamente. Difficile immaginare un dietrofront della dama, anche se in tanti sperano che possa ripensarci e tornare a fare compagnia ai telespettatori. La notizia giunta a pochi giorni dal Natale ha davvero scioccato tutti.

L’addio è stato motivato da una scelta presa da Alessandro Vicinanza, che lei non ha accettato. Questo il racconto di Pugnaloni: “Un vero e proprio colpo di scena quello accaduto nella registrazione di oggi; Roberta e Alessandro Vicinanza, quest’ultimo ormai single dopo la relazione con Ida Platano, hanno ripreso a frequentarsi e tra i due ci sono stati diversi baci e diverse uscite importanti, tanto da far sperare che i due si siano lasciati alle spalle il passato e dati una seconda opportunità. Oggi, in studio, Alessandro ha palesato di essere interessato a Cristina Tenuta“.

E poi il blogger ha aggiunto: “Inizialmente aveva detto di no, dicendo di non volersi mettere in mezzo, ma ci ha ripensato e oggi Roberta ha saputo dell’imminente cambio di rotta di Cristina. Alessandro e la Tenuta usciranno insieme per conoscersi e approfondire la conoscenza e questo a Roberta non è andato giù. Così la Di Padua ha deciso di lasciare la trasmissione da sola, dichiarando di non riuscire a digerire il fatto che Alessandro, indipendentemente da Cristina, conosca altre dame“. Resta dunque single, ma non ha intenzione di continuare a cercare un altro amore nello studio di UeD.