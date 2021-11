“Ve la tiro in testa!”. GF Vip, Katia Ricciarelli è una furia durante la cena. E sbotta con la new-entry

Oramai in tantissimi credono che Katia Ricciarelli sia arrivata al limite. Sui social è una delle concorrenti forse più odiate della storia del GF Vip. Il motivo? I suoi continui atteggiamenti (sbagliati). L’ultimo, ma solo in ordine temporale, è quello verso la nuova arrivata Patrizia Pellegrino. Neanche il tempo di arrivare che l’attrice napoletana ha fatto arrabbiare Soleil Sorge e Alex Belli. Ora però è la volta della tenore che l’esclusiva su tutte le canzoni da cantare nella casa. Gli animi erano già parecchio nervosi per via di una pizza.

Le sorelle Selassié stavano finendo di cucinare ed hanno chiesto alla soprano di attendere prima di mangiare e lei è sbottata: “Io non mangio la carne e quindi la pizza la voglio adesso! Sono le 10 di sera e ho fame quindi voglio mangiare. Ma la prendo, altrimenti ve la tiro dietro“. A questo punto, Patrizia Pellegrino, per provare a cambiare un po’ le cose e gli animi, si è messa a cantare “Anema e Core“, ma Katia Ricciarelli non l’ha presa bene: “Non ti ci mettere anche tu a prendermi per il cu*o cantando queste canzoni”.

Katia Ricciarelli ja tuonato: “C’è poco da fare dell’ironia ascolta. Sei appena arrivata e non fare queste cose, non prendermi per i fondelli che non mi piace. Hai reso più aspra questa atmosfera. Sei arrivata adesso non parlare e guarda certe dinamiche. O stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte, che sia chiaro. Bene, benissimo, allora io che non mangio la carne devo aspettare i comodi vostri per mangiare un pezzo di pizza”.





“No sono stanca io di sacrificarmi per voi. Mi sono proprio rotta lo capisci? Senti ti prego, sei arrivata ieri non cominciare! Comincia a sacrificarsi tu per capire gli andamenti della casa. Qualcuno si deve sacrificare? Ma perché se non sai nemmeno… siamo sempre stati tutti insieme“. Ma non è finita perché, senza alcuno motivo, Patrizia ha voluto chiarire con Katia Ricciarelli e le ha addirittura chiesto scusa.

“Volevo chiarire – dice la pellegrino a Katia Ricciarelli – che ho fatto quella canzone per stemperare gli animi. Non era assolutamente mia intenzione prenderti in giro sia chiaro. Voglio che tu lo capisca, è così io ti stimo. Ci tengo tantissimo e ti chiedo scusa. Ti posso chiedere perdono in ginocchio. Però vorrei che tu capissi che cercavo solamente di rendere l’atmosfera più serena“. Incredibile. Per aver cantato una canzone.