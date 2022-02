Katia Ricciarelli, puntata impegnativa la 43esima del GF Vip. Si è ovviamente dato ampio spazio al triangolo che si fa sempre più complicato tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, ma anche la cantante lirica è stata più volte protagonista della diretta del lunedì. Intanto perché ha avuto un faccia a faccia con l’attore.

Sin dall’inizio i due sono sempre stati uniti, ma dopo le ultime vicende nella Casa, almeno per Katia Ricciarelli, l’equilibrio si è rotto. Alfonso Signorini ha convocato entrambi in Mistery Room, poi ha mandato in onda varie clip degli ultimi giorni e la cantante ha accusato Alex Belli di esibizionismo: “Io voglio bene a Soleil ma c’è caduta come una pera cotta. Sei venuto per prendere tua moglie e ancora dobbiamo vedere queste cose? Se non fossimo in tv ti dare una sberla”.

Katia Ricciarelli, beccato il fuori onda

“Io non amo quelli che esibiscono l’amore. Avete intortato questa ragazza, avete fatto mezzora di baci con tua moglie, non ce la fai a fregarmi”, ha attaccato Katia Ricciarelli secondo cui la colpa è di tutti e tre ma la sua amica Soleil Sorge è la meno colpevole. E ancora: “Alex andiamo fuori la porta rossa e poi ti faccio un cu… così”. Dopo questo duro scontro, poi, un momento che non è andato in onda ma che non è sfuggito agli utenti più attenti.





Durante un fuori onda, la cantante lirica si è organizzata con Kabir Bedi e con Giucas Casella per nominare Manila Nazzaro. È ormai noto che tra le due non c’è più quel clima di amicizia e complicità di un tempo e Katia Ricciarelli è stata chiarissima durante l’ultima puntata: “Stasera succeda quel succeda, io… Manila, subito. È bugiarda. Quel che devo dire lo dico, sono stata zitta troppo. Non è finita ancora, ce n’è per tutti stasera”.

Lo staff di Manila Nazzaro ha subito condiviso in rete il video del momento in cui Katia Ricciarelli si accordava per nominare l’ex Miss Italia, incastrando così la cantante lirica. Ma è stata di parola: uscito al televoto Kabir Bedi ha nominato la sua ex amica, con cui poi ha avuto l’ennesimo scontro in puntata. Alla fine, però, al televoto c’è finita lei – e ha pregato il pubblico di farla uscire – insieme a Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.