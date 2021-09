Menomale che al GF Vip 6 c’è Katia Ricciarelli. Almeno lei qualcosa fa smuovere un po’. È vero, siamo alle prime puntate e ci vuole qualche settimana prima che le dinamiche del gioco diventino attive e conturbanti. Però, per fortuna, c’è la super prima donna Katia che mette un po’ di pepe tra i concorrenti. Durante la serata del 22 settembre, i gieffini hanno iniziato a giocare a Lupus in Fabula, ma nessuno si è ricordato di spiegare le regole alla soprano, che non si è sentita inclusa. Naturalmente, Katia, delusa dal comportamento degli altri “vipponi” si è alzata dal tavolo e si è allontanata.

Poco dopo Carmen Russo ha cercato di tranquillizzare la coinquilina, che però le ha detto con astio: “Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?!’. Guardate che non ho torto“. A quel punto, oltre a Carmen Russo, sono subentrati anche Giucas Casella e Tommaso Eletti che hanno ascoltato lo sfogo di Katia.

I tre dopo più di mezz’ora hanno cercato di spiegare che nessuno voleva escluderla e lei, indovinate? Katia Ricciarelli li ha cacciati dalla sua stanza! “Volevate la guerra? La guerra l’avete avuta adesso bene. Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata. Non è vero nulla che non volevo giocare con voi, chi ve l’ha detto?”.





E ancora Katia Ricciarelli: “Ormai non torno, no, mi è passata la voglia. Se devo uscire esco volentieri a questo punto. Tanto se devo stare con questa gente che un giorno fa una faccia e quello dopo un’altra. Io penso che siete stati dei grandi maleducati. Io avevo anche chiesto le regole del gioco, perché non le avevo comprese. Quello che è successo è molto grave”.

non Katia Ricciarelli che li ha cacciati dalla stanza: questa donna mi fa volare #gfvip

“Mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti. Purtroppo mi avevano avvisata che sarebbero successe certe cose e certi equilibri sarebbero andati così, però non mi piace. Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto. Devono imparare l’educazione”, conclude Katia Ricciarelli. Che regina del dramma!