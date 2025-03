“Jessica, non devi uscire!”. Momenti di forte tensione nella casa del Grande Fratello quando manca ormai pochissimo alla finale . Come accade ogni anno, il giorno prima dell’ultima puntata i concorrenti vengono isolati nelle loro stanze, mentre i tecnici preparano il resto della casa per la grande serata condotta da Alfonso Signorini. Si sistemano le luci, si aggiungono elementi scenografici e si fanno lacune prove.

Chi ha seguito la diretta ieri ha sentito a un certo punto la voce del Grande Fratello ordinare ai concorrenti di andare tutti in camera da letto, dove sono rimasti rinchiusi poi per gran parte della giornata. Subito dopo, la produzione ha messo la musica per coprire i rumori dei lavori in corso e impedire agli inquilini di percepire cosa stesse accadendo oltre la porta.

“Jessica, ma che fai”. Grande Fratello, autori costretti a intervenire davanti alla scena

Rinchiusi in camera alcuni concorrenti hanno provato a dormire, anche se con la musica ad alto volume non è stato facile. Altri hanno iniziato a preparare la valigia. L’attesa si è prolungata a lungo, più di quanto potessero immaginarsi. A un certo punto qualcuno ha iniziato a mostrare segni di insofferenza, in particolare Jessica Morlacchi. La produzione ha mandato un primo avviso: “Indossate il microfono, ancora un po’ di pazienza…”. Subito dopo però telecamere hanno ripreso Jessica mentre faceva qualcosa di totalmente inaspettato: la cantante si è diretta verso l’uscita di sicurezza e ha iniziato a spingere con forza contro le mani contro le vetrate e la porta nel tentativo di uscire.

Jess non è riuscita nel suo intento, ma non si è arresa: ha afferrato una gruccia e ha provato a forzare la porta, ma anche stavolta senza successo. Nel frattempo, in sottofondo, si sentiva Mariavittoria lamentarsi: “Quando aprite? Non ce la facciamo più, per favore!”. Jessica intanto continuato a insistere, finché la voce del Grande Fratello non è intervenuta con tono deciso: “Jessica… Jessica, non devi uscire!”. MaVi, confidando nella clemenza del Gf, ha quasi supplicati: “Non respira più!”, Ma niente. Jessica allora si è fermata, sconfortata. SI è appoggiata prima con una mano alla porta di vetro, poi ha gettato la gruccia e poi si è allontanata.

La scena ha impressionato molto il pubblico. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che Jessica volesse davvero abbandonare la casa: “È impazzita!” ha scritto qualcuno. “Non arriva alla puntata di domani”, ha commentato un altro. Ma c’è anche chi ha offerto una spiegazione diversa: “Aveva bisogno di prendere aria. Secondo me ha avuto un attacco d’ansia”. Un altro fan ha aggiunto: “Sono chiusi in camera da tre ore, stava per sentirsi male”. Tra i commenti c’è anche chi spera che Jessica possa addirittura vincere questa edizione del Grande Fratello.