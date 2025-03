Grande Fratello, Chiara e Zeudi sparlano di Helena in giardino. Ormai siamo arrivati alla fine di questo viaggio che mai come quest’anno è stato irto di difficoltà e polemiche. Oltre alle accuse sui comportamenti sopra le righe dei concorrenti l’edizione attuale è stata oggetto di critiche anche per presunti brogli al televoto, con Striscia La Notizia che ha mostrato in che modo molti utenti aggirerebbero il regolamento.

I concorrenti sono giunti al termine del percorso e ormai non trattengono le proprie opinioni sugli altri. In particolare Helena Prestes è spesso attaccata dalle coinquiline. In questo caso Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno parlato di alcuni comportamenti della modella brasiliana nei confronti di Lorenzo Spolverato. Recentemente Helena ha spiegato che non è mai stata innamorata del fidanzato di Shaila.

Chiara su Helena: “Per Lorenzo stava per mettersi a piangere”

Chiara e Zeudi parlano evidentemente di Helena. L’ex miss Italia ha avuto un flirt con la modella brasiliana, ma poi il rapporto si è incrinato e le due non hanno più trovato la via della pace: “Io gliel’ho detto in faccia… quando tu hai detto delle robe che non pensavo…”. Poi Chiara evidenzia un episodio.

Chiara Cainelli commenta le parole di Zeudi: “Amo’ io sono stata educatissima e non è mio modo non parlare. Sono stata muta, muta… in tutto. Però per Lorenzo stava per mettersi a piangere“. Zeudi conferma: “Sì”, poi Chiara aggiunge: “Io ho pianto per lui…”. Insomma le due sembrano mettere in discussione il fatto che Helena non sia mai stata innamorata di Lorenzo.

CHIARA TI SBAGLI,CHI STAVA PIANGENDO PER LORENZO SEI STATA TU 🤡🤡🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/MIgmuuL7Lx — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) March 29, 2025

Tanti i commenti di fronte a queste parole: “Ma sono sorelle sicuramente, perché stesse insinuazioni, subdole 😦”, “Falsa e ridicola che la soffri così tanto che hai passato il tuo GF a parlare solo di H inventando fatti e distorcendoli con le tue falsità @Beatrice_Luzzi_ che squallore! Indifendibile. Pessimo esempio” e “CHIARA TI SBAGLI,CHI STAVA PIANGENDO PER LORENZO SEI STATA TU 🤡🤡🤡”.

