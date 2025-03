Il sipario sta per calare su questa lunghissima edizione del Grande Fratello, e con la finale fissata per lunedì 31 marzo, gli ultimi sei inquilini si preparano a concludere un viaggio durato ben 197 giorni. Un’avventura intensa, fatta di alti e bassi, legami forti, tensioni e momenti indimenticabili. Prima di dire addio alla Casa più spiata d’Italia, però, il Grande Fratello ha voluto offrire un’ultima occasione: quella di guardarsi negli occhi e, con sincerità assoluta, dire finalmente tutto ciò che finora era rimasto in sospeso.

A leggere il comunicato ufficiale in salotto sono state Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, che hanno introdotto il gioco della verità con parole chiare e dirette: “Stasera il Grande Fratello vi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato dire prima ai vostri compagni”.





Grande Fratello, Lorenzo Spolverato faccia a faccia con Helena

La prima a prendere la parola è Jessica Morlacchi, che ha usato questo momento per chiudere alcuni cerchi aperti. Si rivolge per prima a Helena, con cui non sono mancati i contrasti, ma riconosce che tra loro c’è stata una crescita: “Lei, per me, è stata una scoperta. Sapevo che saremmo andate d’accordo. Sono felice di come ci siamo ritrovate”. Poi guarda Mariavittoria, a cui è ormai legata da un rapporto speciale: “Mi piaci così come sei”.

Non risparmia nemmeno parole dolci per Zeudi, che descrive come una ragazza sensibile e intelligente, augurandole il meglio. Ma con Chiara Cainelli, il discorso prende un’altra piega: “Tra noi c’è sempre stata una forte incompatibilità. Ma non ho mai voluto ferirti. Spero un giorno tu possa capire le mie critiche”. Infine, si rivolge a Lorenzo, con un augurio sentito: “Spero che tu possa realizzare i tuoi sogni e portare avanti la tua storia con Shaila. È una donna meravigliosa”.

Poi tocca a Helena Prestes, che non perde l’occasione per chiarire, ringraziare e anche… rompere qualche illusione. Comincia con Mariavittoria, alla quale dichiara un sincero affetto: “Ti voglio tanto bene. Il nostro è un legame che spero possa continuare anche fuori da qui”. Ma quando il discorso si sposta su Zeudi, torna a galla la tensione tra le due: “Per me non sei mai stata sincera. Non sei stata leale e non ho mai sentito davvero trasparenza da parte tua”.

Al contrario, esprime curiosità nei confronti di Chiara, con cui finora non ha avuto occasione di legare a fondo: “Spero che fuori da qui avremo modo di conoscerci meglio”. Poi, il colpo di scena emotivo: rivolgendosi a Lorenzo, Helena sgretola ogni illusione sentimentale con una frase secca e onesta: “Non sono mai stata innamorata di te”. Una rivelazione che mette fine a ogni dubbio e chiude definitivamente quel capitolo mai realmente decollato. Infine, le parole per Jessica: “Nonostante le incomprensioni, mi sei stata vicina. Ti ringrazio per avermi capita”. Con questo gioco della verità, il Grande Fratello ha trasformato una semplice serata in una sorta di confessionale collettivo a cuore aperto. È il momento delle parole autentiche, dei chiarimenti necessari, delle ammissioni sincere. Non tutto è stato detto nei mesi passati, ma ora che la fine è vicina, i protagonisti si mostrano per quello che sono, con difetti e fragilità, ma anche con legami che, forse, resisteranno anche al di fuori delle telecamere. Lunedì sera uno di loro vincerà. Ma intanto, l’ultimo grande atto emotivo è già andato in scena.