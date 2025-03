Mancano pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello, prevista per lunedì 31 marzo, e nella Casa più spiata d’Italia l’atmosfera si fa sempre più densa di emozioni. Dopo mesi di convivenza forzata, prove, litigi, alleanze e confessioni, i concorrenti rimasti in gioco stanno vivendo l’ultima fase con grande intensità emotiva. Ma per qualcuno, l’attesa sta diventando insostenibile. Helena Prestes, una delle finaliste più amate di questa lunga edizione, è crollata. Nelle ultime ore, la modella brasiliana non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata in un pianto inconsolabile, lasciandosi andare davanti alle compagne Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini, il momento di fragilità sarebbe legato a due fattori: la recente uscita dal gioco del fidanzato Javier Martinez, avvenuta proprio alle porte della finale, e le continue tensioni con Zeudi Di Palma, che hanno reso l’ambiente ancora più pesante da sopportare.

Leggi anche: “Perché sono stata eliminata”. Amici 24, le prima parole di Raffaella dopo la delusione





“Sta piangendo”. Grande Fratello, il crollo di Helena: Mariavittoria e Jessica la trovano in lacrime

Mariavittoria è stata la prima ad accorgersi del dolore di Helena, stringendola in un abbraccio e cercando di consolarla con parole di speranza: “Manca davvero poco. Tra pochi giorni potrai riabbracciarlo e sarà tutto finito”, le ha sussurrato, cercando di restituirle un po’ di forza. Helena, pur visibilmente scossa, ha preferito non entrare nei dettagli quando le è stato chiesto cosa la stesse turbando. Il suo silenzio ha detto tutto.

Ma se dentro la Casa il suo dolore ha commosso le compagne, fuori ha toccato il cuore di chi la ama. Javier Martinez, eliminato a un passo dal traguardo, ha visto le immagini del crollo emotivo della sua compagna e ha voluto farle arrivare un messaggio carico d’amore, affidato alle sue storie Instagram. Le sue parole hanno subito fatto il giro del web, commuovendo i fan della coppia: “Non ho parole… mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria… è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia”.

Cucciola vieni qui che ti abbraccio forte forte 🥹❤️ #helevier pic.twitter.com/HpUvt2VBxO — Maky🦋 (@mahhhhnco) March 29, 2025

Parole semplici, ma potentissime. Un messaggio d’amore puro, che ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori, sempre più coinvolti nel legame tra Helena e Javier, nato e cresciuto sotto l’occhio delle telecamere. Ora manca davvero poco. I giochi stanno per finire, i riflettori per spegnersi, e i legami veri – come quello tra Helena e Javier – dovranno dimostrare la loro forza anche nella vita reale. Ma se queste sono le premesse, sembra che l’amore sia già il vero vincitore.