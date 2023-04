Attimi di panico durante l’ultima puntata di Domenica In. Una prontissima Mara Venier ha provato a tenere le redini in un momento di panico di pazzia totale. In studio ospiti, ma anche suoi cari amici: Ezio Greggio, Christian De Sica e Massimo Boldi. Tutti insieme per dare un caloroso bentornato al grande Jerry Calà che in queste ultime settimane se l’è vista molto brutta. Per chi non lo sapesse infatti, l’uomo è stato ricoverato d’urgenza a Napoli per un infarto.

Jerry Calà era lì per girare un film, ad un tratto un dolore fortissimo allo stomaco l’ha paralizzato e l’arrivo dei paramedici: “Ho pensato fosse un’indigestione perché avevo mangiato in fretta dopo una giornata di lavoro al freddo, poi ho capito che c’era qualcosa di più”. A questo punto Jerry Cala entra nel dettaglio e dice: “Io credo che questa energia, come la chiami tu, questa ondata di amore mi abbia aiutato anche nei momenti difficili”.

Leggi anche: “Ecco chi vincerà stasera!”. GF Vip 7, spunta il nome. Fan senza parole: “Se è così spacchiamo tutto” (VIDEO)





Jerry Calà, Mara Venier nel panico a Domenica In

Poi Jerry Calà racconta: “Ti dico la verità, paura di morire, no, perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi la clinica che era lì, sono stato subito rassicurato e addirittura li in sala operatoria mi dicevano ‘guarda che tu adesso devi stare tranquillo’. Sono stato molto fortunato e ti dirò una cosa, ho più paura adesso, ma mi passerà”.

A questo punto Mara Venier, amica ed ex moglie dell’attore, dice: “È tutta la vita che mi fai diventare matta, è stato un brutto infarto”. Poi è stato il momento delle sorprese e sul palco di Domenica In arrivano i suoi vecchi amici, quelli dei film di tanti anni fa. Ezio Greggio, Christian De Sica e Massimo Boldi salutano Jerry Calà con grande affetto. Poi però dopo qualche racconto e tante risate, succede l’imprevisto.

Calà che vuole cantare Mara che non è d’accordo Boldi che perde l’apparecchio e De Sica che gli chiede se si è cagato sotto se vi dico che sto morendo#DomenicaIn pic.twitter.com/dvgaaWmKAB — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) April 2, 2023

Jerry Calà vuole assolutamente suonare “Maracaibo” insieme agli amici, ma Mara lo ferma e gli fa capire che è reduce da un infarto. De Sica dice: “Jerry Calà c’ha un by-pass e gli avete fatto ‘sta festa, Boldi ce n’ha sette e non gli avete organizzato un ca…”. Risate, poi Boldi si alza e dice: “Mara è successo un casino, ho perso l’apparecchio nel suonare”. “Ti sei cac… sotto?”, ha quindi scherzato Christian De Sica. Nel frattempo Mara che placava Jerry Calà. Il panico, in due minuti. Il video lo trovate poco sopra.

Leggi anche: “Tro*a”. Domenica In, Vittorio Sgarbi perde la testa in diretta: Mara Venier nel panico (VIDEO)