“Ma non dirmi che tu…”. Il Grande Fratello tra amori, sospetti e colpi di scena. Il reality show di Canale 5 si avvia verso la finale. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale, Alfonso Signorini ha già annunciato che questa edizione chiuderà i battenti entro la fine di marzo. Nel frattempo, però, la casa più spiata d’Italia continua a regalare sorprese al pubblico. L’ultimo colpo di scena è avvenuto poco fa in cucina, dove è spuntata improvvisamente una domanda inaspettata su una possibile gravidanza di una gieffina.

Mai prima d’ora si erano formate così tante coppie in un’edizione del Grande Fratello. Tra le mura della casa sono nate diverse storie d’amore: Shaila e Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria, Yulia e Giglio, Alfonso e Chiara, e infine Javier e Helena. Quest’ultima coppia, la più recente, è forse anche quella che sta facendo sognare di più i telespettatori. I due sembrano travolti dalla passione, e le loro notti “rumorose” non sono passate inosservate, tanto da scatenare alcune polemiche tra gli altri concorrenti.

“Ma non dirmi che tu…”. Javier gela il Grande Fratello, dentro e fuori: il sospetto su Helena

Javier Martínez ed Helena sono gli ultimi ad essersi avvicinati sentimentalmente, ma il loro rapporto è già intenso. A far sorgere un dubbio nel pallavolista argentino è stato un particolare comportamento della fotomodella brasiliana: un improvviso aumento dell’appetito. La scena si è svolta in cucina, dove Javi ed Helena si trovavano insieme a Maria Teresa Ruta. A un certo punto, Helena si è avvicinata alla pentola per servirsi. “Sono già al terzo piatto di pasta”, ha detto.

A quel punto, Javier le si è avvicinato e, senza troppi giri di parole, ha domandato: “Sei incinta? Non farmi scherzi, non hai mai mangiato così tanto!”. Helena ha riso senza rispondere subito, lasciando Javier ancora più perplesso. A quel punto, è intervenuta Maria Teresa Ruta per spezzare la tensione: “È la pasta che è irresistibile! Se inizi a mangiarla, non smetti più!”.

Helena, con il piatto in mano, si è poi allontanata per sedersi su una poltrona e gustarsi la sua cena, ma Javier non ha mollato la presa: “Perché mi guardi così?”, ha chiesto lei, continuando a ridere in maniera strana.

Eccalà 😅lui preoccupato che la moglie è già incinta😅❤️ è quando dice lei è irresistibile 🫠 e tu hai cercato anche di resisterle❤️❤️#helevier #grandefratello pic.twitter.com/HzVHO03DrL — Titty💫 (@Lara1492) February 21, 2025

Intanto i social sono impazziti all’idea. Le immagini del siparietto tra Javier ed Helena hanno immediatamente scatenato il web. Su X, i fan si sono sbizzarriti con commenti pieni di entusiasmo. “Io li amo! Già me lo immagino lui a dare il biberon al piccolo!” ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Che belli! Li vedo già perfetti nei panni di genitori!”

Se nella casa non ci sono conferme su una gravidanza, un bambino è comunque in arrivo. Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha infatti annunciato a Helena che presto diventerà zia: sua sorella Livia è in dolce attesa. Un colpo di scena che ha emozionato la gieffina e, ovviamente, ha dato un ulteriore spunto per le chiacchiere del pubblico!