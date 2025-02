Era entrato nella casa del Grande Fratello e molti pensavano di ritrovare la situazione dello scorso anno con Mirko e Perla, e cioè che tornasse insieme alla ex Federica ma Alfonso D’Apice (e di fatto anche lei) ha guardato altrove. Ha lasciato il reality pochi giorni fa perché eliminato al televoto ma l’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island ha fatto tanto parlare di sé per la storia iniziata con Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

I due sono sembrati subito molto vicini e complici, sebbene in tanti abbiano pensato che la loro relazione fosse solo una strategia ma anche giovedì sera, quando lui è tornato nella casa per il classico confronto con i concorrenti, ha approfittato per ribadire il suo amore verso Chiara, che nel frattempo è stata accusata di avere un feeling con Lorenzo, già impegnato con Shaila.

GF, il bigliettino nella valigia lasciato ad Alfonso

Dopo aver chiarito la sua posizione contro il parere di diversi inquilini, Chiara ha potuto infatti riabbracciare il fidanzato in Superled. “Ti aspetto fuori, mi manchi tantissimo. Scusami se non te l’ho detto in Casa, ma ho capito bene ora che sono uscito che ti amo tantissimo”, le parole di lui.

“Le nostre idee sono giuste, quindi continua per la tua strada, vai più avanti possibile e non ti fidare”, sono i consigli di Alfonso. Che poi ha aggiunto: “Io ho fatto un errore dettato dalla pressione che c’è qui in Casa e volevo dimostrare che le mie idee erano giuste. Questo lo confermo, ma dovevo andare più piano e non così forte”.

Ora che è tornato a casa sua, però, ha trovato una sorpresa che ha subito condiviso con i fan: ha pubblicato sul suo profilo Instagram il bigliettino che Chiara gli ha lasciato dentro la valigia prima di lasciarsi alle spalle la porta rossa. “Amore ti amo tanto. Per me sei e rimani il migliore. Sono orgogliosa di te sempre. Sono fortunata ad averti con me. Ti sento. Non vedo l’ora di venire a Napoli”, si legge. E lui commenta: “Te quiero, Napoli ti aspetta”. Insomma, il pubblico più scettico ora si dovrà ricredere: questo bigliettino cambia le carte in tavola.