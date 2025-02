Mancano poche ore alla nuova puntata in diretta del Grande Fratello e per Javier sta per materializzarsi uno dei momenti più importanti. Nella serata del 27 febbraio non potrà far altro che emozionarsi di fronte ad una scelta della produzione che gli farà molto piacere. Toccherà ad Alfonso Signorini chiamarlo e comunicargli questa sorpresa che lui non si aspetta.

In attesa di capire cosa succederà al Grande Fratello per quanto concerne la prossima eliminata, sappiamo che Javier sarà uno dei protagonisti della puntata. Anche perché proprio ill 27 febbraio è il giorno del suo compleanno. Il pallavolista è arrivato a 30 anni e il reality show vuole fargli un regalo speciale.

Grande Fratello, sorpresa per Javier nel giorno del suo compleanno

Nelle anticipazioni del Grande Fratello, prima di dirvi tutto su Javier, c’è anche scritto che scopriremo chi uscirà tra Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi. Inoltre, ci si occuperà della coppia Lorenzo-Shaila, con lui che la scorsa notte ha perso il controllo tra urla e lancio di oggetti. Ma vediamo cosa succederà invece al pallavolista argentino.

Nel comunicato del GF è stato riferito che “Javier oggi compie 30 anni e il fratello Juan Manuel varcherà la porta rossa per riabbracciarlo e festeggiare con lui“. Quindi, un pezzo importante della sua famiglia non gli farà mancare l’affetto in questa giornata per lui significativa.

Javier ha due fratelli, con questi ultimi che sono tra di loro gemelli eterozigoti. Il più piccolo è proprio il concorrente del GF. Juan è un giocatore professonista di pallavolo e nelle prossime ore sarà artefice di questa sorpresa.