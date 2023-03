Iva Zanicchi, la frase scappa davanti alle telecamere di Domenica In. Dopo le polemiche in merito alle battute sconce davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, la cantante 80enne è tornata a fare parlare di sè. Ospite nel salotto televisivo domenicale di Mara Venier, insieme ai cinque giurati/investigatori de Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi anima la puntata sotto gli occhi sorpresi dei presenti, conduttrice inclusa.

Iva Zanicchi , scandalo in diretta tv a Domenica In. In attesa dello start del programma di Milly Carlucci, Mara Venier ha voluto regalare qualche anticipazione. Nel salotto di Domenica In ecco dunque un’esibizione del Pappagallo sulla falsa riga del format di Milly, ma non solo, perché il gesto di Iva Zanicchi mette in imbarazzo. È successo quando la Venier chiede alla Zanicchi di dire circa l’identità nascosta sotto la maschera.

Iva Zanicchi, scandalo in diretta tv a Domenica In: “La mano sul pacco…”

A questo punto, detto fatto: Iva Zanicchi si espone: “È un uomo sicuro perché gli ho toccato il pacco“. La risposta di Iva in un primo momento lascia senza parole, poi genera risarte generali miste a imbarazzo. Milly Carlucci ha preso poi la parola: “Diciamo che quando sciogli… sciogli” seguita da Flavio Insinna: “Io ormai userei il condizionale può essere che noi sabato siamo su Rai 1 con Il cantante mascherato”.

Poi la rivelazione dell’identità del personaggio ignoto: spunta Guillermo Mariotto sotto la maschera del Pappagallo. Quesito risolto con un pizzico di ironia che non guasta mai. Ma la vicenda che ha visto Iva protagonista non sarebbe stata l’unica ad animare l’appuntamento domenicale con Domenica In. Un altro episodio è accaduto con Christian De Sica che ha commesso una clamorosa gaffe davanti alla maschera della Volpe: “Non può essere una cantante è troppo stonata. Sarà sicuramente un’attrice magari un’attrice comica. Ma una cantante no sicuramente”.

Ma una volta tolta la maschera, ecco apparire Katia Ricciarelli. A questo punto l’attore italiano ha esclamato: “Madonna mia che imbarazzo” seguito da Iva Zanicchi che non contenta ha detto la sua: “Amore almeno fai due acuti”. E questa è solo una piccola anticipazione di quello che si vedrà a partire dal 18 marzo con lo show di Milly Carlucci sempre su Rai 1.