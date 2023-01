Iva Zanicchi a Domenica In. Ospite dell’ultima puntata del programma di Rai Uno condotto da Mara Venier è stata la cantante e fresca concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. L’artista è nota per le sue uscite fuori controllo, spesso conditi da doppi sensi e clamorose gaffe.

E così è stata l’ospitata di Iva Zanicchi a Domenica In. Chiamata da zia Mara per parlare del Festival di Sanremo, l’Aquila di Ligonchio è stata un vero terremoto mettendo in scena un vero e proprio show. A finire nel suo mirino Adriano Aragozzini, storico organizzatore del festival di Sanremo, e la collega Mina. Aragozzini ha raccontato di essere riuscito ad ospitare Tina Turner e Iva lo ha imbarazzato con una domanda molto piccante.

Iva Zanicchi a Domenica In, la gaffe su Mina: “È morta”

“Io all’epoca ti corteggiavo, ma tu amavi lei. Ma dimmi un po’… nell’amplesso la facevi cantare?”, ha detto Iva Zanicchi a Domenica In. Aragozzini, molto imbarazzato, ha confermato la love story con la cantante Tina Turnerma ha smentito che all’epoca Iva Zanicchi gli facesse la corte perché era già sposata. All’epoca l’artista di Ligonchio era sposata con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967, che le ha dato due nipoti. Dal 1986, invece, Iva è legata a Fausto Pinna.

A domenica In Iva Zanicchi ha parlato del Festival di Sanremo e ha raccontato diversi aneddoti sul festival che prenderà il via il 7 febbraio 2023. L’artista è una vera esperta del festival della canzone italiana perché sul palco dell’Ariston è salita per ben undici volte. Durante l’ospitata a Domenica In, l’artista ha fatto anche una clamorosa gaffe.

Comunque Zanicchi con la battuta sulla morte di Mina e sulla precaria salute di Vanoni spiacevolissima anche oggi #DomenicaIn — zukosky (@zukosky10) January 29, 2023

Come è noto, Iva Zanicchi è una delle cantanti più famose del nostro paese, tanto da essere sstata definita da Alighiero Noschese come il pollice della canzone italiana, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patty Pravo e Milva. Alla domanda della Venier sulle colleghe con sui duetterebbe, Iva Zanicchi si è lasciata scappare una clamorosa gaffe. “Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta, no?”, ha chiesto Iva Zanicchi ai presenti a Domenica In. Mara Venier è rimasta gelata e Pino Strabioli è subito intervenuto: “No ma cosa stai dicendo Iva, ma Mina, ma scherzi?”. Poi ha provato a metterci una pezza ma ormai il ‘danno’ era stato fatto: “No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena”.