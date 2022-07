Italia’s Got Talent cancellato, questa la notizia che ha colto tutti di sorpresa. Un vero e proprio choc per il pubblico, che si era ormai abituato da tanti anni a questo appuntamento televisivo. E il sito DavideMaggio ha spiegato la possibile ragione di questa drastica decisione, che ha lasciato moltissimi italiani senza parole. Non sembrano poter esserci assolutamente ipotesi di dietrofront, visto che la scelta è stata presa ufficialmente da Sky, che ha comunicato tutto nelle scorse ore.

Italia’s Got Talent cancellato da Sky. E pochi mesi fa Italia’s Got Talent aveva dovuto fare i conti anche con un lutto per la morte di Mr Anthony, Antonio Valenti, che era definito la calcolatrice umana di ‘Italia’s Got Talent’. Nel 2010 aveva preso parte alla trasmissione ed era riuscito a conquistare l’obiettivo delle semifinali grazie alla sua straordinaria capacità di fare alcuni calcoli difficilissimi in pochi secondi. Era in grado di ricordare tutte le capitali del mondo e questa sua bravura lo aveva fatto diventare un volto più che popolare.





Italia’s Got Talent cancellato, la decisione di Sky

Italia’s Got Talent cancellato, la decisione di Sky è irremovibile. Infatti, nella giornata di giovedì 14 luglio sono stati presentati in via ufficiale i palinsesti dell’emittente televisiva e non era presente questa trasmissione, che abdica dopo ben 12 edizioni. Di queste, come ha ricordato il sito Biccy, 5 sono state trasmesse da Canale 5 e 7 da Sky Uno. E, come detto prima, il commento di DavideMaggio ha fatto comprendere il possibile motivo della scelta optata da Sky, giunta comunque a sorpresa.

Nella scorsa edizione di Italia’s Got Talent ha vinto il cantante Antonio Vaglica, ma ora non ci sarà un suo successore. Queste le parole di DavideMaggio sul suo sito: “E gli ascolti hanno segnato un flop piuttosto conclamato: appena l’1% di share e poco più di 360.000 spettatori lineari, perdendo appeal inevitabilmente anche su Tv8 (3.3% – 673.000; in totale 1.873.000 gli spettatori cumulati nei 7 giorni). Ricordiamo che anche i costi sono imponenti”. Quindi, per Sky era necessario interrompere tutto.

E un altro lutto aveva colpito Italia’s Got Talent prima del decesso di Mr. Anthony. A morire era stato il ballerino Mattia Montenesi e questo era stato il messaggio di addio di Italia’s Got Talent: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT”.

