Lutto ad ‘Italia’s Got Talent’, la trasmissione in onda su Sky. Un ragazzo di soli 15 anni è morto nelle scorse ore, lasciando tutti nel dolore più profondo. Aveva preso parte all’edizione numero sei del programma, che era stata trasmessa nel 2015. Era giunto sino all’atto conclusivo dello stesso, infatti aveva anche partecipato alla finalissima del 14 maggio. Proprio il talent show ha voluto comunicare sui social network la notizia della sua dipartita, che è arrivata prematuramente e inaspettatamente.

Insieme agli Straduri Killa aveva conquistato la seconda posizione, sfiorando quindi la vittoria. In quella edizione a trionfare era stato Simone Al Ani, un bravissimo manipolatore. Sono state rivelate anche le cause che hanno portato alla morte dell’adolescente. A quanto pare, il 15enne era stato colpito da un male incurabile. Ha combattuto per tanto tempo contro questa grave malattia, ma alla fine si è dovuto purtroppo arrendere. Nonostante la giovane età, si era fatto conoscere da tutti per le sue doti.

A morire è stato il ballerino Mattia Montenesi e questo è stato il messaggio di addio di ‘Italia’s Got Talent’: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT”. Oltre ai suoi familiari e a tutti coloro che gli volevano bene, Mattia Montenesi è stato salutato per l’ultima volta con grande affetto anche dall’associazione di promozione sociale, ‘Spiz’.





L’ex concorrente di ‘Italia’s Got Talent’ ha perso la vita nella città di Trieste. L’associazione ‘Spiz’ ha scritto in una nota: “Con immenso dolore abbiamo appreso la tristissima notizia della prematura scomparsa di Mattia Montenesi. L’ultima “battle” che ha dovuto affrontare si è rivelata troppo dura anche per un valoroso guerriero come lui. Buon viaggio Bboy Scatto. Che la terra ti sia lieve”. La commozione ha colpito anche il pubblico, che si ricorda molto bene le sue straordinarie performance.

Sotto il post Instagram di ‘Italia’s Got Talent’, questi i commenti di alcuni utenti: “Non ci sono parole Mattia”, “Bellissimo condividere il palco insieme a te. Non ti dimenticheremo mai”, “Riposa in pace piccolo”, “Che tragedia, siamo vicini alla famiglia”, “Ciao piccolo grande Mattia”. E ancora: “Condoglianze alla sua famiglia”, “Che dolore, ciao piccolo guerriero”.