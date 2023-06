Gaffe esilaranti al concerto per l’Emilia Romagna. Nella serata di ieri, sabato 24 giugno, è andato in scena “Italia loves Romagna“, il concerto in cui 18 artisti si sono esibiti cantando 50 canzoni. All’evento hanno partecipato oltre 40mila persone e sono stati raccolti 1 milione e 800mila euro che sono stati donati per la ricostruzione dopo l’alluvione delle settimane scorse. Una bellissima manifestazione dove però non sono mancati alcuni imprevisti.

Il live di Campovolo è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Anche il pubblico di Rai1 dove il concerto è stato trasmesso ha apprezzato l’evento andando a superare il 30% di share. Alla conduzione si sono alternati Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, gli artisti invece sono stati Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.

La figuraccia di Elodie dopo quella di Giuliano Sangiorgi

Come molti sanno ci sono stati alcuni imprevisti durante il concerto “Italia Loves Romagna”. Un evento di solidarietà per le persone e le comunità colpite dall’alluvione che ha raccolto soldi per la ricostruzione. Tra gli artisti anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che ad un certo punto si è rivolto così al pubblico: “Fate sentire tutto l’amore alle Marche e anche a casa!”. La folla gli ha risposto, ma tutti si sono accorti dell’errore: il cantante ha confuso l’Emilia-Romagna con le Marche…

Ma non è finita. Un momento di forte imbarazzo ha coinvolto Elodie. L’artista ha cantato “Vertigine” e poi è tornata sul palco per chiudere il concerto cantando “Vita” di Lucio Dalla con Gianni Morandi e Fiorella Mannoia. Poi Morandi ha voluto fare un fuori programma e lì in molti hanno notato la faccia terrorizzata di Elodie…

momento più alto della serata dopo giuliano sangiorgi che saluta le marche palesemente elodie terrorizzata da gianni morandi che non sa mezza parola e inizia a ridere muovendosi a caso sul palco io la amoooo pic.twitter.com/3VJT1koBKB — 🐝 (@emma_sticazzi) June 24, 2023

Gianni Morandi ha chiesto a Elodie e Fiorella Mannoia di cantare insieme a lui “C’era un ragazzo”. Purtroppo però Elodie non ricordava bene il testo e così ha improvvisato ballicchiando sul palco con una faccia letteralmente terrorizzata. Davvero una sorpresa quella di Morandi che ha colto alla sprovvista Elodie. Un imprevisto che, comunque, non ha certo rovinato il bellissimo clima di festa e solidarietà del concerto.

