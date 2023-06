Non si ferma la macchina del GF Vip, quando mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione filtrano le prime indiscrezioni e certezze, la più solida di quest’ultime riguarda il ruolo di opinioniste con l’addio certo di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Così mentre, nei giorni scorsi, i siti specializzati hanno iniziato ad ipotizzare i nomi dei nuovi concorrenti che prenderanno parte all’edizione che partirà in autunno. Un’edizione, come è stato spiegato più volte, che dovrebbe essere a metà tra ospiti vip e nip per dare maggiore equilibrio al programma.

>“Ma avete visto Elodie?”. Italia loves Romagna, una figuraccia dietro l’altra: la faccia della cantante dice tutto

Per ora nomi sconosciuti non ce ne sono. Tanti, invece, quelli dei vip che girano: il primo è quello di Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese che su Instagram vanta oltre 240 mila follower. Poi Brenda Asnicar. Quindi: “la giornalista Annalisa Chirico, la cantante Viola Valentino e l’ex Cesaroni Niccolò Centioni. Quest’ultimo ha dichiarato apertamente che sono anni che sta tentando il provino per il reality”.





GF Vip, Orietta Berti lascia: sarà coach a Io canto di Gerry Scotti

E ancora: Gianluca Benincasa (l’ex di Antonella Fiordelisi), Fariba Tehrani e Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso)”. L’ufficialità o meno la potrà dare solo Alfonso Signorini, mentre tv blog rivela quale sarà il prossimo destino di Orietta Berti. Si legge sul sito come: “Orietta Berti sarà uno dei coach della nuova edizione di Io Canto”.

“Il programma di Gerry Scotti tornerà su Canale 5 a settembre dopo anni di assenza e sarà trasmesso domenica sera in prima serata. Dunque, sarà impossibile per la voce di “Quando ti sei innamorato” poter adempiere ad entrambi gli impegni e partecipare anche al Grande Fratello Vip”. Il dubbio riguarda chi arriverà al suo posto dopo che è saltato il nome di Giulia Salemi.

Anche in questo caso i nomi grossi non mancano: si va da Amanda Lear a Emanuele Filiberto. Il principe sarebbe in rampa di lancio, dopo l’esperienza ad Amici rappresenta infatti una certezza grazie alla sua capacità comunicativa davvero seconda a nessuno.