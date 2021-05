“Fuori Tommaso Zorzi, dentro lei”. Scossone in tv, la sostituzione premia la bella conduttrice

Uno stop improvviso e per certi versi anche sorprendente. Diverse fonti nei giorni scorsi parlavano di un nuovo programma destinato al prime time di Italia1 che sarebbe stato condotto dall’influencer milanese vincitore del Grande Fratello Vip. La registrazione del numero zero era prevista a fine maggio, un progetto importante, la vera prova del nove professionale per il ragazzo che spopola su Instagram. Tuttavia stando a quanto riporta il magazine TvBlog, il programma non sarebbe del tutto saltato.

Infatti il cambio non riguarderebbe il programma, quanto il conduttore. E per Tommaso Zrzi sarebbe una grande delusione dopo sei mesi nella casa più spiata d’Italia Zorzi è approdato come opinionista all’ “Isola dei Famosi”, è in onda su Mediaset Play con il programma “Il Punto Z”, ha partecipato come ospite fisso al “Maurizio Costanzo Show” e proprio il giornalista lo ha coinvolto nella sua nuova esperienza radiofonica.

Tv Blog scrive che il padrone di casa, anzi la padrona di casa di questo nuovo programma sarà Elenoire Casalegno.

“Si passa quindi da un personaggio alle prime armi televisivamente parlando, per puntare su di un volto già conosciuto e con un background professionale alle spalle di tutto rispetto, in altre parole si passa ad una conduttrice con una importante gavetta. Savonese, classe 1976, Elenoire debutta proprio su Italia 1 con il programma musicale Jammin negli anni novanta. Diventa poi la valletta del mitico Raimondo Vianello in Pressing, poi ci sono Scherzi a parte ed il Festivalbar di Vittorio Salvetti”.





Elenoire Casalegno è stata protagonista di tanti programmi e di recente ha anche partecipato a una edizione del Grande Fratello Vip nel 2016 ed è recente la conduzione di Vite da copertina insieme a Giovanni Ciacci sul canale free di Sky Tv8. Ecco ora il ritorno a casa, nella rete cioè dove ha debuttato nell’ormai lontano 1995, Italia 1.

Il numero zero di questo nuovo programma verrà registrato a fine mese e si tratterebbe di una trasmissione di attualità con inchieste giornalistiche destinate ad un pubblico giovane, prevalentemente social, il tutto nello stile delle Iene di Davide Parenti, spiegano da Tv Blog. Il format prevede anche dei momenti da studio con ospiti che andranno a commentare e a integrare i temi e le immagini dei servizi che verranno proposti. La trasmissione è destinata alla prima serata di Italia 1 dal prossimo autunno.