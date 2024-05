Isola dei Famosi, Greta Zuccarello risponde alle domande dei fan. Nei giorni scorsi la ballerina è stata eliminata dal reality dopo essere stata una delle protagoniste del programma. Ha preso con filosofia l’esito del televoto affermando “Piacerò a qualcuno e ad altri no, va bene così” tanto da meritarsi gli applausi dei concorrenti rimasti in gioco e degli altri in studio.

Greta Zuccarello, abituata a competere, puntava molto in alto, alla vittoria finale, ma sul più bello ha dovuto fare le valigie. In ogni caso il suo percorso è stato positivo, riuscendo a conquistare più volte il titolo di leader. Tornata a casa ha pensato bene di rimettersi in sesto dopo aver perso diversi chili tanto che parecchi si sono preoccupati per le sue condizioni fisiche.

Greta condurrà un nuovo programma? La sua reazione

Greta Zuccarello si è detta molto soddisfatta della sua esperienza all’Isola dei Famosi. In tanti hanno apprezzato il suo modo d’essere e molti la vedrebbero bene alla guida di un programma. C’è chi ha parlato anche di un ruolo da co-conduttrice. Un utente, poi, le ha chiesto se ci fossero possibilità in tal senso. E lei ha risposto che le piacerebbe molto. Ma al momento non sembrano esserci offerte del genere per Greta.

Successivamente Greta ha risposto a chi le chiedeva con chi avesse legato maggiormente all’Isola. La ballerina ha rivelato che si è trovata bene con Samuel Peron, Matilde Brandi, Maitè Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Edoardo Stoppa. Poi ha fatto sapere che le piacerebbe tanto se vincesse finalmente una donna, ovvero Matilde. Anche se per quello che ha fatto sull’Isola Edoardo è quello che merita di più la vittoria.

Greta Zuccarello ha parlato anche del suo stato di salute dopo aver perso molti chili sull’Isola. Non ha svelato quanti ne ha persi, ma ha spiegato che fin dalla sera stessa in cui è stata eliminata ha ripreso a mangiare regolarmente. Quel giorno ha mangiato carne, verdure e dei buonissimi churros, una specialità del luogo. E voi, pensate che Greta avrà un futuro in tv come conduttrice?

