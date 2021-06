Isola dei Famosi, è iniziato il conto alla rovescia. Lunedì 7 giugno la finale decreterà il vincitore di questa edizione che tra mille difficoltà, anche di ascolti, ha tenuto comunque incollati milioni di telespettatori di fronte alla tv. Le vicende di Ignazio Moser, entrato non all’inizio ma in un secondo momento e giunto in finale, e degli altri naufraghi stanno per terminare. Tra i vip ci sono stati numerosi momento di tensione. Liti per il cibo o per comportamenti ritenuti egoistici, quando non decisamente ‘disonesti’.

Ne abbiamo davvero viste di ogni colore. Ma ormai ci siamo e i concorrenti hanno recentemente rilasciato dichiarazioni in merito alla loro avventura sull’isola onduregna. C’è chi non vede l’ora di tornare a casa come Andrea Cerioli che non ne può più di mal di schiena e sabbia. Beatrice Marchetti, invece, ha spiegato che oggi, dopo questa dura esperienza, è una donna nuova. Una donna “con le pal**” per la precisione. Durante queste settimane si sono create anche delle amicizie.

Matteo Diamante ed Awed, ad esempio, hanno stretto un bel legame. Tra Andrea Cerioli e Valentina Persia, invece, il rapporto sembra essersi rovinato definitivamente. In un primo momento il modello e la comica sembravano molto affiatati. Insomma erano diventati amici. Poi qualcosa si è rotto. In particolare è stato Andrea Cerioli a notare atteggiamenti di Valentina che non gli piacevano. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata in una delle ultime puntate.





Valentina Persia, con Ilary Blasi in collegamento, ha criticato Andrea Cerioli. Quest’ultimo si è risentito moltissimo, perché la doppiatrice non aveva avuto il coraggio di dirgli le cose in faccia. Dopo quella serata tra i due è calato il gelo, nessun dialogo, né tentativo di riappacificazione. Così Valentina Persia: “Il rapporto con Andrea Cerioli? No comment. Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io”.

Valentina Persia si sente abbandonata da Andrea Cerioli che preferisce trascorrere il suo tempo con Awed, Matteo e anche con Beatrice. Diamante ha riconosciuto che tra loro due c’era un’amicizia vera. E questo ha fatto ancora più male alla comica che è crollata a piangere: “Mentre Valentina piange e ci sta male perché è finito un percorso che pensavo di fare abbracciati, a lui… Non vorrei neanche piangere, speravo in un’amicizia che continuasse anche fuori”.