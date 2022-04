L’edizione numero 16 dell’Isola dei Famosi sta registrando buoni indici di ascolto. Merito della conduzione spigliata di Ilary Blasi e della capacità dei naufraghi di intrecciare delle storie. Grande protagonista finora è stato Jeremias Rodriguez sul quale è intervenuto anche Ignazio Moser dopo aver assistito allo scontro acceso tra Gustavo, Jeremias Rodriguez e Guendalina Tavassi: “Io che li conosco di persona mi dispiace tanto, secondo me ci sono fraintendimenti che si risolverebbero con uno schiocco di dita”.



E proprio per entrare nel vivo e difendere Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser ha ammesso: “Mi dispiace che lo fanno uscire come quello aggressivo, anche gli altri concorrenti lo dipingono un po’ troppo. Io sono un pochino di parte”. Poi sul naufrago dell’Isola dei Famosi ha aggiunto: “E’ sanguigno, però in realtà è buono, io lo conosco troppo bene. Secondo me gli altri concorrenti l’hanno capito che è facilmente infiammabile diciamo e quindi lo punzecchiano sempre, spero che riesca a capire che gli altri lo fanno apposta certe volte”.





Isola dei Famosi, slitta la data della finale



Anche Cecilia aveva parlato del fratello. “Quando tu sei là dentro, all’Isola dei Famosi, non sai niente di ciò che c’è fuori. Non sai cosa piace al pubblico, lo capisci quando vai in nomination. La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare quelli più forti fuori. Perché poi quando vai in nomination con qualcuno vai con uno più debole, con qualcuno meno conosciuto o non con un cognome come Rodriguez”.



E ancora: “Io penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Penso che tante volte stare alle regole degli altri o di questo mondo che passatemi il termine fa ca..re, sia molto complicato. Però chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo sì”. Insomma, secondo Cecilia tutte queste liti all’Isola dei Famosi sarebbero causate dalla strategia degli altri per eliminare Jeremias.



Di sicuro ci sarà modo di vederlo ancora all’opera. I vertici di Mediaset hanno deciso di allungare in modo significativo la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tv Blog spiega come la finale, inizialmente prevista per lunedì 23 maggio, si svolgerà addirittura oltre un mese più tardi, ossia il 27 giugno 2022.

