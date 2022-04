La sesta puntata dell’Isola dei Famosi si è conclusa con l’eliminazione di Roberta Morise. Dopo quasi tre settimane dall’inizio del reality salgono quindi a 3 gli eliminati. Il primo a dover abbandonare l’Honduras era stato Antonio Zequila, molto criticato e che non ha mai legato davvero con gli altri raccogliendo anzi le pesanti critiche di alcuni come Estafania Bernal, poi Marco Melandri. Il campione di motogp, uscito nella scorsa puntata, non ha lasciato segni importanti nel reality.



Sull’Isola dei Famosi il cerchio inizia a stringersi e nel centro del mirino c’è la coppia formata da Gustavo e Jeremias Rodriguez. Jeremias che è stato pesantemente criticato da Alvin nel corso della diretta di ieri. Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”. Da casa anche Nicola Savino ha notato lo sfogo Alvin: “Un applauso, per la prima volta dal 2002 si è arrabbiato”.





Isola dei Famosi, Gustavo Rodriguez alla moglie: “Mi manchi”





Momento di grande emozione ha invece regalato Gustavo dopo avere saputo della possibilità di un collegamento tra l’Isola dei Famosi e la moglie Veronica Cozzani. I suoi occhi sono diventati improvvisamente lucidi e si è lasciato andare ad una lunga confessione. “Pensavo a Veronica. Quando mi allontano all’inizio della giornata, vado a parlare con lei”.



E ancora il naufrago dell’Isola dei Famosi ha aggiunto: “L’ho conosciuta a lavoro. Nell’ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L’ho vista passare e mi sono perso”. E ha continuato:”Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso. Non posso vivere senza di lei”.



“Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. È l’unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla”.Dal canto suo, in studio, la mamma di Belen Rodriguez ricambia i complimenti del marito: “Lui è una persona troppo saggia, è il mio equilibrio. È sempre pronto ad aiutare gli altri e a dare un buon consiglio, mi fa riflettere tanto”.

