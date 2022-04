Isola dei Famosi, poche ore alla diretta e alla nuova eliminazione. Una puntata che arriva dopo una settimana abbastanza movimentata segnata dalla rabbia dei fan per la mancata eliminazione di Floriana Secondi e per le liti di cui è stato protagonista Jeremias Rodriguez. Nel primo caso il pubblico si chiede perché l’ex gieffina, dopo due sconfitte al televoto, sia ancora in gioco. “Io comunque non capisco Clemente e Floriana è già il secondo televoto che perdono, sarebbero dovuti tornare a casa”, ha scritto uno.



E altri, sempre perplessi sul regolamento: “Ma quante volte devono essere salvati Floriana e Clemente? Sono già stati su Playa Sgamada, quante volte ancora dobbiamo subirceli?”. Di ben altro tenore il caso che riguarda l’altro naufrago dell’Isola , al centro di una pesante lite con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Era stato proprio Edoardo ad attaccare per primo denunciando una serie di comportamenti scorretti da parte di Jeremias.





Isola dei Famosi, stasera nuova eliminazione



“Ci sono rimasto male, perché quando sono arrivato all’Isola dei Famosi lui è stato il primo che abbia abbracciato, pensavo di aver trovato un potenziale amico. Poi è cambiato dal giorno alla notte, ma non mi ha detto perché”. Tavassi spiega i motivi del distacco presunto di Jeremias nei suoi confronti all’Isola: “Ho scoperto che il problema fosse che parlavo con Nicolas. Ha detto “chi è amico del mio nemico, è mio nemico”.



Ma protagonista era stato anche Nicolas Vaporidis, colto da un malore nel corso di una prova ed era sotto osservazione dei medici dell’Isola dei Famosi 2022. “Non si è sentito bene dopo il Girarrosto, adesso sta facendo dei controlli. Tra poco tornerà qui con noi”. Dopo circa mezz’ora, dallo studio dell’Isola dei Famosi 2022 Ilary Blasi aveva annunciato il ritorno di Nicolas Vaporidis, che a molti era sembrato ancora frastornato:



Nicolas Vaporidis che difficilmente stasera abbandonerà l’Isola dei Famosi. I sondaggi sul televoto della puntata di stasera dell’Isola condannano all’eliminazione Gustavo Rodriguez, il padre di Jeremias anche se le percentuali di gradimento di Nick Luciani non sono poi così lontane. Staremo a vedere.

