Isola dei Famosi, ecco chi vincerà secondo gli scommettitori. La recente morte di Silvio Berlusconi ha spinto i dirigenti Mediaset a rinviare la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi inizialmente prevista per lunedì 12 giugno. Tuttavia, per mantenere la fine del programma sempre per lunedì 19 giugno, la puntata sarà trasmessa venerdì 16 giugno. Intanto, però, c’è già chi si chiede cosa succederà l’anno prossimo all’Isola dei Famosi.

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci di un Pier Silvio Berlusconi non contento, per usare un eufemismo, di quello che ha visto all’Isola dei Famosi. I numerosi ritiri e, a detta di molti spettatori, personaggi non all’altezza, hanno caratterizzato questa edizione. Tra i naufraghi Helena Prestes è sicuramente tra le meno apprezzate e spesso isolata. Ora, però, si scopre chi vincerà secondo i bookmaker.

Leggi anche: “L’ho sentita io”. Helena Prestes, frase choc suNikita Pelizon. Pamela vomita tutto all’Isola dei Famosi





I favoriti all’Isola dei Famosi secondo i bookmaker

Intanto va detto che i favoriti per la vittoria finale sono effettivamente ancora tutti in gioco. Pochi giorni fa abbiamo scoperto la prima finalista, cioè Pamela Camassa. La compagna di Filippo Bisciglia è già sicura di approdare in finale. E proprio lei è tra le favorite per il trionfo. La sua vittoria è data infatti a 6,00. Ma c’è chi sta messo meglio. Secondo la Snai è Marco Mazzoli il meglio piazzato con la quota di 1,35. A seguire c’è Cristina Scuccia data per vincente a 5,00.

Poi c’è Pamela Camassa a 6,00, Helena Prestes a 7,00, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian dati entrambi a 15,00 e per finire Nathaly Caldonazzo a 20,00. Anche per le altre agenzie di scommesse la classifica dei favoriti è la stessa. Cambiano, di poco, le quote. Ad esempio Goldbet e Better riconoscono a chi scommette su Marco Mazzoli una quota leggermente migliore (1,50) rispetto alla Snai e agli altri (1,35). Subito dietro Cristina Scuccia oscilla tra 4,50 e 5,00.

Fino ad ora a convincere di più il pubblico è stato quindi Marco Mazzoli. Lo speaker radiofonico è rimasto orfano dell’amico e collega Paolo Noise, ma non si è abbattuto. Anzi ha continuato con il suo atteggiamento scanzonato a prendersi gioco un po’ di tutti. E, anche se oggi ha contro praticamente tutti gli altri naufraghi, è proprio lui ad avere le maggiori chance di vittoria. Secondo gli scommettitori solo Cristina Scuccia e Pamela Camassa possono infastidirlo. Tutti gli altri sono decisamente staccati. Andrà veramente così o ci saranno sorprese?

“Cosa ho deciso di fare con l’Isola dei Famosi”. Ilary Blasi ha svelato il suo futuro: la scelta